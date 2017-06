Zweiter Anlauf für Schulhausverkauf

Gemeindeversammlung Oberried

Gemeinderat André Müllener wies an der Gemeindeversammlung auf den Wellentag vom 21. Juni hin, an dem die Oberrieder 5.- bis 7.-Klässler eine Stunde in ihren künftigen Brienzer Klassen schnuppern. Denn nach dem 2016 beschlossenen Zusammenschluss, nach dem die Schule Oberried 2018 ein Standort der Schule Brienz wird, gehen schon ab August 2017 nicht nur die Oberstufenschüler, sondern neu auch die 5.- und 6.-Klässler aus Oberried in Brienz zur Schule. In Oberried werden im neuen Schuljahr zwei Mehrjahrgangsklassen für den Kindergarten und die ersten vier Schuljahre geführt. 2018 wird es noch eine Klasse sein. Oberried löst seine Schulkommission auf und nimmt dafür in der Schulkommission Brienz Einsitz. shu