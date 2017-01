187'810 Franken für den FC Thun eingefahren

Thun Den FC Thun mit einer Reise auf das Jungfraujoch unterstützen? Diese Aktion starten die Jungfraubahnen. Sie bieten eine Reise aufs Joch zum reduzierten Preis von 70 Franken an. Der Erlös geht an den FC Thun. Mehr...

Nächste Saison kann der FC Thun mit substanziellen Mehreinnahmen rechnen. Die Frage ist, ob er dann in dieser Form noch bestehen wird. Den Oberländern droht bis Ende Jahr das Geld auszugehen. Sie sind in Not. Mehr...