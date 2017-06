36 Monate Haft für schwerwiegenden «Misthaufen»

«Es ist schwer nachvollziehbar, was ihn geritten hat, dermassen viele Delikte zu begehen», sagte Staatsanwalt Sandro Thomann gestern in seinem Plädoyer. Vor Gericht stand ein 22-jähriger Oberländer, dem eine lange Reihe von Straftatbeständen zur Last gelegt wurde, die er zwischen Herbst 2014 und Frühling 2015 begangen hat – kurz nach der abgeschlossenen Lehre, meist zusammen mit Kollegen, von denen einige noch nicht 18 Jahre alt waren. Verteidiger Roger Lerf fand zumindest eine Begründung, warum sein Mandant einen «solchen Haufen Mist» gebaut hat. «Es waren die Drogen», sagte er.

An 43 Autos Reifen zerstochen

Diebstähle, Entwendungen von Motorfahrzeugen, Fahren ohne Berechtigung, Fahren unter Drogen, Verbrechen gegen das Be­täubungsmittelgesetz, Hausfriedensbrüche, Diebstähle und qualifizierte grobe Verkehrsregelverletzungen standen auf der langen Liste der strafbaren Handlungen. Richtige Vanda­lenzüge veranstaltete er Ende September 2014 in Steffisburg, Heimberg und Thun, wo er mit Kollegen an 43 Motorfahrzeugen Reifen zerstach. Die Klappmesser dafür waren gestohlen.

Kürbisse und andere Geschosse wurden gegen Fassaden und Schaufenster geworfen, die Pissoirs in Steffisburg zerstört und Schiessstände unberechtigt heimgesucht. Dran glauben mussten eine Bahnhofsuhr und die Scheibe eines Intercity-Zugs in Reichenbach. Als schwersten Tatbestand qualifizierte der Staatsanwalt die grobe Verkehrsregelverletzung.

Im März 2015 brachte der junge Mann andere Verkehrsteilnehmer in Lebensgefahr, als er mit einem entwendeten Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei inszenierte. Er missachtete diese, die ihn von hinten zum Anhalten aufforderte, und raste in der Region Gwatt mit stark überhöhter Geschwindigkeit und unter Verletzung vieler Verkehrsregeln durch die Strassen.

Im Massnahmenvollzug

Von März bis Oktober 2015 war der junge Mann in Untersuchungshaft, danach trat er seine Strafe vorzeitig an, und seit dem 24. Mai 2016 ist er für den stationären therapeutischen Massnahmenvollzug im Massnahmenzentrum St. Johannsen. «Der stationäre Massnahmenvollzug hat mir sehr viel gebracht», sagte er gestern vor Gericht. Der Führungsbericht war positiv.

Allerdings macht es ihm seiner Aussage nach jetzt zunehmend zu schaffen, als jüngster Insasse mit Menschen, die wegen ganz anderer Delikte dort sind, zusammen zu sein. Hier setzte auch Verteidiger Roger Lerf in seinem Plädoyer an. «Die Situation nimmt ihm ­zunehmend die Motivation. Der Erfolg von Massnahmen hängt immer davon ab, wie jemand mitmacht», sagte er. Die Tatbestände, welche von der Polizei mit grosser Präzision aufgelistet worden sind, hat der junge Mann immer gestanden.

Das Dreiergericht unter Leitung von Gerichtspräsident Jürg Santschi entschied sich dafür, dass sein diesbezügliches Verhalten das Strafmass um ein Drittel senkt, und es berücksichtigte auch das jugendliche Alter des Täters. Der Staatsanwalt hatte eine Freiheitsstrafe von 42 Monaten unbedingt und die Fortführung der stationären Massnahmen gefordert, weil sonst der Entwicklungsprozess gestört werde. Das Gericht entschied sich für eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten und ordnete ambulante therapeutische Massnahmen an. Bis diese aufgegleist sind, bleibt der Mann noch in St. Johannsen. (Berner Oberländer)