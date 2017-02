Angeblicher Modelfotograf muss einen Teil seiner Strafe absitzen

Jahrelang hatte der heute 43-jährige Mann in der Region Thun sein Unwesen getrieben. Er chattete mit minderjährigen Mädchen, flunkerte, indem er behauptete, er sei Modelfotograf. In Tat und Wahrheit arbeitete der Mann im Gastgewerbe. Nachdem die Mädchen genügend Vertrauen gewonnen hatten, lud er sie zu Fotosessions ein. Er lockte sie dabei mit Geld.

Der Mann liess die Mädchen sich nackt ausziehen und machte Bilder von aufreizenden Posen. Er legte bei den Opfern auch Hand an. Teilweise kam es sogar zum Geschlechtsverkehr. Das Regionalgericht Oberland verurteilte ihn unter anderem wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern und Pornografie im Januar 2015 zu einer ­bedingten Gefängnisstrafe von 24 Monaten sowie einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 130 Franken.

Damit gab sich die Staatsanwaltschaft aber nicht zufrieden. Sie zog den Fall ans Obergericht weiter. Mit Erfolg. Es sprach eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 32 Monaten aus – 8 Monate davon sollte der Familienvater absitzen. Das stiess nun dem Täter seinerseits sauer auf, und er appellierte beim Bundesgericht – in der Hoffnung, mit einer bedingten Strafe davonzukommen.

Es hat Spuren hinterlassen

Ins Gewicht fiel im Urteil des Obergerichts der Fall, bei dem es zu einem sexuellen Übergriff bei einer erst 13-Jährigen gekommen war. Sie leidet laut Obergericht auch Jahre nach dem Vorfall immer noch an den Folgen. Das Opfer war dem Mann völlig ausgeliefert, weil die Tat an einem abgelegenen Ort erfolgte. «Es liegt nahe, dass die Jugendliche in ihrer persönlichen und sexuellen Entwicklung beeinträchtigt worden ist», schreibt das Bundesgericht in seinem kürzlich publizierten Urteil und stützt damit die Einschätzung des Obergerichts.

Der Mann führte in seiner Beschwerde weiter aus, dass er sich als strafempfindlich einstuft, und verlangte deshalb, von einem Vollzug einer unbedingten Freiheitsstrafe abzusehen. Dies taxiert das Bundesgericht anders. Auch der Umstand, dass er Vater einer kleinen Tochter und Ernährer der Familie sei, erhöhe seine Strafempfindlichkeit nicht. «Die Verbüssung einer Freiheitsstrafe ist für jede arbeitstätige und in ein familiäres Umfeld eingebettete Person mit einer gewissen Härte verbunden», steht im Urteil.

Nicht im Grenzbereich

Laut dem Mann hätte sich das Obergericht zwingend fragen müssen, ob die Strafe nicht maximal 24 Monate hätte betragen sollen – damit wäre ein bedingter Vollzug möglich geworden. Auch in diesem Rügepunkt ist das Bundesgericht jedoch anderer Meinung. Es sieht die ausgesprochene Strafe von 32 Monaten als nicht mehr im Grenzbereich. Zudem sei mit der Gewährung eines teilbedingten Vollzugs den Lebensverhältnissen des Mannes insgesamt genügend Rechnung getragen worden. (Thuner Tagblatt)