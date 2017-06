Aufräumen in der Schule

Die Schule stand im Zentrum der Vandalenakte, welche Unbekannte in der Nacht auf Samstag ver­übten. Laut Schulleiter Urs Kaufmann sind im Gebäude an der Hagenstrasse 2a in erster Linie die Fachräume im Untergeschoss betroffen.

Die Vandalen, die zuerst ins Gebäude eingebrochen waren, hatten den Feuerwehrschlauch aufgedreht und damit den Informatikraum, das Musikzimmer sowie die Räume für textiles und bildnerisches Gestalten unter Wasser gesetzt. Hinzu kommen verschmierte Wände sowie Scheiben, die beim Versuch der Täter, ins Gebäude zu gelangen, in die Brüche gegangen waren.

«Die Schüler und Lehrkräfte sind derzeit daran, die vier Zimmer auszuräumen, um den Schaden nicht noch weiter anwachsen zu lassen», erklärte Kaufmann gestern Morgen am Telefon. «Der Unterricht wird ab Dienstag wieder normal stattfinden. Für den Fachunterricht werden wir aber in andere Räume ausweichen müssen.» Dank dem Hauswarts-, dem Bibliotheksteam und der Feuerwehr sei die Bibliothek, wo die Vandalen ebenfalls gewütet hätten, bereits am Samstagabend wieder aufgeräumt gewesen.

Laut Gemeindepräsident Peter Hänni wird es noch eine Weile dauern, bis klar ist, wie hoch der effektive Schaden im Schulhaus ist: «Wir müssen erst die Böden austrocknen lassen und sie dann öffnen, um zu sehen, ob auch die Verkabelungen in Mitleidenschaft gezogen wurden.» Glück­licherweise seien die Computer und die Nähmaschinen nicht tangiert.

«Für uns ist das ein gravierender Fall, selbst wenn der Schaden versicherungstechnisch gedeckt ist», so Hänni. Ihn schmerze beispielsweise, dass Hunderte Zeichnungen von Schülern zerstört worden seien oder die Bibliothek, hinter welcher viel Freiwilligenarbeit stecke, ihre Türen am Samstag nicht habe öffnen können.

Von den Vandalenakten betroffen waren auch die Coop-Filiale sowie private Liegenschaften. Insgesamt geht die Polizei, welche ihre Ermittlungen aufgenommen hat, von einem Sachschaden von 100'000 Franken aus. (don)