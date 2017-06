Aufruf zur Solidarität

«Myr loufe mängisch ufem Zahnfleisch!» Diese Bemerkung des neuen Gemeindepräsidenten von Uebeschi, Hanspeter Wenger, liess an der Gemeindeversammlung vom Montag doch die eine oder andere Person den Blick in Richtung Boden senken. Nach seinem Einsatz als Interimspräsident liess sich Wenger Ende Jahr definitiv zum Gemeindepräsidenten wählen.

«Jemand muss sich doch für diese Gemeinde und ihre Bürger und Bürgerinnen engagieren», so Wenger im Gespräch mit dieser Zeitung. In diesem Sinne rief er die 31 anwesenden Frauen und Männer zur Solidarität mit dem Rat auf. Er und seine Ratskollegen, Vizegemeindepräsident Raphael Joss und die Räte Rudolf Anken und Hanno Gassmann, hätten ein gutes Einvernehmen und seien bestrebt, alle anstehenden Aufgaben zu erledigen: «Wir helfen einander», so Wenger. Trotzdem wäre der Gemeinderat froh, wenn sich für die Wahlen im Herbst eine Person freiwillig melden würde, damit der Rat im 2018 komplett starten könnte.

Keine Steuersenkung

Finanzverwalterin Monika Bühler konnte ein gutes Rechnungsergebnis 2016 präsentieren. Wegen höherer Steuereinnahmen von 244 553 Franken schliesst die Rechnung 2016 besser ab als budgetiert. Der Gesamthaushalt weist einen Ertragsüberschuss von 399 065 Franken und der allgemeine Haushalt ein Plus von 269 855 Franken aus. Ebenfalls im Plus sind alle drei Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung. Die guten Zahlen der Rechnung 2016 liessen einen Votanten nach einer Steuersenkung fragen. Der Gemeindepräsident und die Finanzverwalterin vermochten die Anwesenden jedoch davon zu überzeugen, dass der Steuersatz von 2,0, der seit dem 1. Januar 2017 gilt, derzeit nicht zur Diskussion stehe.

Viele Investitionen

Hanspeter Wenger zeigte sogleich auch auf, weshalb. In nächster Zeit seien verschiedene Investitionen nötig. Neben der geplanten Schnitzelheizung stünden im Schulhaus weitere Sanierungsarbeiten an. Unter anderem die unvorhergesehene, aber dringend notwendige Sanierung des Flachdachteils. Hinzu kommen der Bau des Trennungssystems «Platz» und die Sanierung beim Seegässli und der Zelggasse. Zudem, so Monika Bühler, seien die Zahlen, die mit dem neuen Modell HRM2 berechnet wurden, mit Vorsicht zu lesen. Das Ziel könne verfälscht werden, und der Abschreibungsbedarf sei in Zukunft stets steigend. Das Thema Steuersenkung war damit beendet.

Vandalen beobachten

Investiert werden muss auch in die Wiederherstellung der Fassade beim Schulhaus, die bei einem Vandalenakt mit Sprayereien arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Gemeindepräsident Hanspeter Wenger bat die Anwohner, auf «Herumschleicher» zu achten und diese umgehend der Polizei, der Gemeindeverwaltung oder ihm persönlich zu melden. Am 29. Juni findet, dieser ­ärgerlichen Angelegenheit zum Trotz, ab 17 Uhr das traditionelle Schulschlussfest mit Theater und kulinarischen Leckerbissen statt.

(Berner Zeitung)