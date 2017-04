Beim Mausen tappen alle in die Falle

Wenn Kathrin Hirsbrunner über die Wiese geht, ist sie voll konzentriert. Aufmerksam tastet sie mit den Füssen den Boden ab. Blick und Ohr sind aufmerksam – die Feldmauserin ist auf der Pirsch. Und wenn sie dann ziel­gerichtet einen Punkt anpeilt, geht es mit Sicherheit einer Maus an den Kragen.

«Hier müssten wir Erfolg haben. Die aufgestossene Erde und der magere Graswuchs sind eindeutige Zeichen für einen Mäusebau», erklärte sie am Wochenende den sieben Interessierten beim Kurs des Obst- und Gartenbauvereins Uetendorf. Gerade Weideland, Baumplantagen oder Zäune, wo der Boden kaum bearbeitet wird, seien begehrte «Wohnräume» für Mäuse.

Hirsbrunner zeigte den Anwesenden, wie man mit der Sonde den Boden nach Gängen absucht und mit dem Lochschneider den Platz für die rohrförmige Topcat-Falle schafft. Die Kursteilnehmenden probierten den Vorgang mit viel Engagement und Begeisterung gleich selber aus.

Keine halbe Stunde später machte das Klicken der Falle auf einen Fang aufmerksam. «Wenn eine Maus durch die Falle rast, betätigt sie den Auslöser, das Innenrohr fällt herunter und bricht ihn meistens das Genick», erklärt Hirsbrunner. Wenn der Tod nicht eingetreten ist, legt sie Hand an und befördert den Nager mit «Strecken» schnell und schmerzlos ins Jenseits.

Das mache ihr manchmal auch etwas Mühe, etwa bei ganz jungen Tieren oder damals auf dem Flugplatz Emmen, wo sie täglich gut 500 und in anderthalb Jahren insgesamt rund 24'000 Mäuse gefangen habe.

Rasante Zuwachsrate

Wie die Mausefängerin aus Merligen erklärte, vermehren sich die Mäuse rasant. Sobald das Gras zu wachsen beginnt, werden die Pärchen sexuell aktiv. Nach drei Wochen kommt der erste der jährlich meist fünf Würfe zur Welt. «Bei idealen Bedingungen sind bei einem Pärchen bis zu 2500 Nachkommen jährlich zu erwarten.

Bald wird es im Bau zu eng, die Jungen müssen ausziehen. Das tun sie meist nachts bei strömendem Regen, weil sie da von ihren natürlichen Feinden weder gehört noch gesehen werden», informierte sie. Im neuen Umfeld fressen sie vor allem die Wurzeln von Gras und Löwenzahn, von Bäumen aber mit Vorliebe auch Wurzelgemüse und richten enormen Schaden an.

Ihre jetzige Arbeit sei ein Knochenjob, sei gesellschaftlich nicht sehr angesehen, aber er sei öko­logisch sinnvoll, sie könne draussen arbeiten, er biete ihr existenzielle Sicherheit, erklärte sie. Am Anfang war sie noch nicht so erfolgreich, aber in den zwölf Jahren ihrer Tätigkeit hat sie die Lebensgewohnheiten der Nager in- und auswendig kennen gelernt. «Sie sind nämlich seht schlau, wenns ums Überleben.»

Erfolg weckt Ansporn

Nach zwei Stunden waren in Uetendorf bereits zehn Mäuse in die Falle getappt. Darüber werden sich Milan, Fuchs oder Eule freuen. Iris Stilhard aus Wichtrach war ganz begeistert. «Nun weiss ich endlich, wie ich auch ohne Gift mein Gemüse wieder selber ernten kann», sagte sie und lachte. Hans Gugger, Präsident des Obst- und Gartenbauvereins, will seine Obstplantage und den Garten nun mit Topcats-Fallen bestücken, um den Mausfrass ­abzuwehren. Die Informationen über das Verhalten der Mäuse fand er sehr interessant.

Infos: www.mousetrap.ch. (Thuner Tagblatt)