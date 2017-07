Bijouterie-Überfall in Thun: Täter in Spanien gefasst

Der ältere Mann überfiel letzten September in Thun mit einer Faustfeuerwaffe drei Personen in ihrer Privatwohnung und anschliessend eine Bijouterie im Bälliz. Der Kantonspolizei war vorerst nicht gelungen den Täter ausfindig zu machen. Dies änderte sich im Januar dieses Jahres: Wie die Die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland und die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilen, ging der Mann der Polizei Anfang Jahr ins Netz. Allerdings nicht in der Region, oder gar der Schweiz, sondern in Spanien.

Nun sind auch erste Details zum Täter bekannt. Dabei handelt es sich um einen 74-jährigen italienischen Staatsbürger wie es in der Mitteilung weiter heisst. Dieser sei inzwischen in die Schweiz überführt worden und befinde sich aktuell in Haft.

Eventuell auch Frau getötet

Offensichtlich trieb der ältere Herr nicht nur in Thun sein Unwesen, sondern auch in Zürich. Denn die Berner Behörden schweigen sich zum laufenden Verfahren aus «mit Rücksicht auf alle Beteiligten und mit Blick auf ein weiteres Verfahren in Zürich». Bei diesem Verfahren in Zürich geht es offenbar um ein brutales Tötungsdelikt aus dem Jahr 1997 in Küsnacht ZH. Eine 87-jährige Frau wurde in ihrem Haus im Vorraum zum Keller gefesselt und mit schwersten Misshandlungen tot aufgefunden. Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft bestätigte am Mittwoch auf Anfrage, dass der Täter der von Spanien in die Schweiz ausgelieferten Mann sein könnte. Es habe sich eine konkrete Tatverdachtslage ergeben.

Auch das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD bestätigte am Mittwoch eine entsprechende Meldung des «Blick», der von einem 73-jährigen Italiener spricht. Der Person werde Raub, Freiheitsberaubung und sexuelle Nötigung vorgeworfen, so das EJPD. Die Schweiz werde Spanien demnächst ein Nachtragsersuchen übermitteln. «Darin wird Spanien gebeten, die Auslieferung nachträglich für den Vorwurf des Mordes zu bewilligen.»

