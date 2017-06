Chaoten verwüsten Schulhaus

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Wattenwil an verschiedenen Örtlichkeiten massive Sachbeschädigungen angerichtet. Die Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Schulhaus an der Hagenstrasse, warf im Innern von Schulgebäuden unter anderem Büchergestelle sowie anderes Mobiliar um und richtete erheblichen Wasserschaden an.

Zudem schlugen die Unbekannten Scheiben ein und versprayten sowohl drinnen als auch draussen diverse Wände. Dies berichteten die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland und die Kantonspolizei Bern am Sonntagabend.

Auch beim Coop an der Blumensteinstrasse wurden Sachbeschädigungen begangen. Dort zerschlugen die Täter mehrere Wassermelonen auf der Strasse und warfen aussenstehende Regale um. Ausserdem richteten die Unbekannten auch bei Privatliegenschaften Sachschäden an.

Es muss davon ausgegangen werden, dass zwischen den verschiedenen Delikten ein Zusammenhang besteht. Gemäss ersten Schätzungen dürfte sich der Sachschaden insgesamt auf über 100'000 Franken belaufen.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen: 033 227'61'11. (chh/pkb)