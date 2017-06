Chhachhi erhält den Prix Thun

Initiiert wurde der Preis vom in Thun aufgewachsene Künstler George Steinmann. Der Kunstpreis unterstreiche die Relevanz des Dialogs und der kulturellen Nachhaltigkeit in Steinmanns Schaffensweise, lassen die Verantwortlichen via Pressemitteilung verlauten. Er solle Künstlerinnen und Künstler ehren, die sich für Nachhaltigkeit einsetzten.

25'000 Franken Preisgeld

Die Fachjury besteht aus dem Berner Filmregisseur und Filmproduzenten Jürg Neuenschwander, Peter Schneemann, Professor am Institut für Kunstgeschichte Bern, und dem ge­bürtigen Thuner Jean Ziegler, Professor und Soziologe. Auch Helen Hirsch, Direktorin des Kunstmuseums Thun, und Marianne Flubacher, Leiterin der Kulturabteilung der Stadt Thun, sowie der Initiant George Steinmann sind in der Jury vertreten. Die Jury hat acht Künstlerinnen und Künstler aus sieben Ländern vorgeschlagen und Sheba Chhachhi zur zweiten Preis­trägerin bestimmt. Der Preis ist mit 25'000 Franken dotiert.

Chhachhi wurde 1958 in Harar, Äthiopien, und lebt und arbeitet heute in Delhi, Indien. Sie ist Fotografin, Installationskünstlerin und Frauenrechtsaktivistin. Sie realisiert Multimediainstallationen zu den Themen Ökologie, Gender und urbane Trans­formation. Ihre Werke wurden in Indien und international ausgestellt und befinden sich in be­deutenden Sammlungen.

Unterstützt wird das Kunst­projekt durch den Hauptpartner Energie Thun AG und Erdgas sowie durch den Förderverein des Kunstmuseums Thun, die Stadt Thun, Vetter Druck, Thun, Kulturtipp und Stämpfli AG, Bern. (pd)