«Der beste Job, den die Armee zu bieten hat»

Sie scheiden Ende Jahr nach fast vierzig Jahren als Miliz- und Berufskader aus der Armee aus. Welches sind die drei Punkte, die sich in der Armee in dieser Zeit am markantesten verändert haben?

Hans-Ulrich Haldimann: Ganz sicher war die Armee in meinen Anfangsjahren noch stark vom Kalten Krieg geprägt. Dann waren die Umgangsformen noch ganz anders. Der Respekt vor Autorität, Hierarchie und Uniformen hatte einen hohen Stellenwert. Das ist heute anders – aber wir kommen gut miteinander aus. Generell hat sich die Armee mit der Gesellschaft gewandelt, zum Beispiel im Bereich der Essgewohnheiten. Das ist nicht schlecht, im Gegenteil. Vieles hat sich verbessert.

Ist die Arbeit als Vorgesetzter schwieriger geworden, weil er nicht mehr einfach befehlen kann, sondern seine Leute überzeugen muss?

Im Umgang mit Mitmenschen ist es sicher wertvoll, wenn man sie überzeugen und den Sinn der Handlung vermitteln kann. Früher hiess es viel öfter «Ist so, weil ist so», und man gehorchte, ohne zu überlegen. Natürlich gibt es Momente, in denen man darauf angewiesen ist, dass die Leute machen, was man ihnen sagt. Wer in einem Einsatz zu viel hinterfragt, ist verloren.

Wenn Sie die Wahl haben zwischen Untergebenen, die Kadavergehorsam üben, oder Besserwissern – welche wählen Sie?

Keine der beiden Verhaltens­formen ist zielführend.

Ist Mitdenken im Militär überhaupt gefragt?

Auf jeden Fall. Nur wenn wir Leute haben, die mitdenken, können wir uns weiterentwickeln und die Ziele erreichen.

Sie waren in Ihrer Karriere mehrmals in Thun stationiert, zuletzt sechs Jahre als Kommandant. Ist dieses Kommando ein begehrter Job bei Militärkadern – oder eine lästige Pflicht­aufgabe?

Ich habe in der Vergangenheit immer wieder betont, dass dieser Job der beste ist, den die Armee zu bieten hat.

Warum?

Weil der Waffenplatz sehr gross ist – räumlich und organisatorisch. Die Arbeit hier ist enorm vielseitig und vielschichtig. Kommt dazu, dass der Waffenplatz sehr schön gelegen ist – und auch zentral, nahe an der Stadt und nicht irgendwo an der Peripherie. Wir sind schön eingebettet in das zivile Umfeld, das macht die Arbeit spannend und erfordert gegenseitiges Verständnis.

Woran liegt es, dass sich das Verhältnis zwischen Armee und Zivilbevölkerung in den letzten zehn, fünfzehn Jahren merklich entspannt hat?

Ein Grund ist sicher, dass die ­jungen Menschen sich heute gut integrieren. Die Ausfälligkeiten und Vorfälle, die wir früher in Restaurants hatten, gibt es kaum noch. Hinzu kommt, dass Militär heute eigentlich überall willkommen ist – während früher in einzelnen Gaststätten Militär explizit nicht erwünscht war. Die Stadt Thun empfängt die Rekruten in der dritten RS-Woche zu einem Welcome-Abend. Dieser gemeinsame Anlass der Stadt mit der ­Armee zeigt den Rekruten auch, dass sie in Thun willkommen sind.

Für Sie als Generalstabsoffizier muss es frustrierend sein, dass «Ihre» Armee nicht mehr primär als Organisation zur Landes­verteidigung wahrgenommen wird, sondern als Wirtschaftsfaktor.

Das würde ich nicht so absolut formulieren. Natürlich sind wir in Thun der grösste Arbeitgeber, wenn wir die Rüstungsbetriebe hinzunehmen. Aber in unserer täglichen Arbeit steht ganz klar die Ausbildung der Rekruten zu Soldaten im Vordergrund.

Aber der Blick ins Archiv zeigt: Der grosse Teil der Medienberichte, in denen der Waffenplatz Thema ist, dreht sich um Anlässe Dritter – Turnfest, Survival Run, Bypass-Baustelle et cetera.

Das ist richtig – und durchaus auch gut so. Der Waffenplatz ist ein begehrter Platz, und er soll auch zu gewissen Gelegenheiten allen offenstehen. Egal, ob wir RS-Besuchstage durchführen oder die Behörden der umliegenden Gemeinden einladen: Solche Anlässe sind gefragt. Wir haben auch viele Gäste wie Service-Clubs, die hinter die Kulissen blicken möchten. Nicht zuletzt der Grossanlass «Thun meets Army» hat gezeigt, dass das Interesse an der Armee in hohem Masse vorhanden ist.

Weckt man nicht Begehrlichkeiten, wenn man einmal Hand reicht zu einem Anlass wie dem Turnfest, sodass plötzlich alle auf den Waffenplatz wollen? Jüngstes Beispiel: ein olympisches Dorf . . .

Doch. Wir haben uns deshalb Einschränkungen auferlegt und klare Kriterien definiert, was möglich ist und was nicht. Ich ­habe in meiner Amtszeit mehr Anfragen abgelehnt als angenommen.

Von was für Anfragen sprechen wir da?

Die Palette ist enorm breit. Konzerte stehen weit oben auf der Lis­te, aber auch Speedrennen oder andere lärmintensive Veranstaltungen. Gerade bei diesen sind wir aber sehr zurückhaltend – weil die Anwohner nicht auch noch am Wochenende vom Waffenplatz aus beschallt werden sollen. Bei Grossanlässen wie dem Turnfest spielen natürlich auch übergeordnete Interessen eine Rolle, und da bieten wir nach Möglichkeit Hand.

Wie gerne hätten Sie Nein gesagt, als entschieden wurde, dass Panzerhallen vorübergehend als Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden?

Das war einfach eine Order. Da habe ich mir einzig die Frage gestellt, wie wir das lösen.

Haben Sie in diesem Zusammenhang davon profitiert, dass in Ihrer Amtszeit eigentlich immer irgendwo gebaut wurde auf dem Waffenplatz und Sie so Erfahrung damit hatten, einzelne Gebäude vom ordentlichen Betrieb abzugrenzen?

Da war in der Tat eine gewisse Erfahrung vorhanden, von der wir profitieren konnten.

Einerseits gibt es vielseitige Interessen von zivilen Nutzern, anderseits muss der Waffenplatz Platz machen für den Bypass Thun-Nord und wirtschaftliche Begehren auf der Kleinen Allmend. Wie sehen Sie die Zukunft der Anlage?

In der Vergangenheit wurde der Platz Thun im Rahmen verschiedener Reformschritte immer wieder gestärkt. Die aktuellen Planungen zeigen, dass es in diesem Sinn weitergehen dürfte. Es sind diverse grössere Investitionen angedacht, welche die Position des Waffenplatzes Thun innerhalb der Armee weiter stärken dürften.

Sie treten mitten in laufenden Projekten wie der Sanierung der Mannschaftskaserne I ab. Wären Sie gerne länger geblieben?

Ja, aber nicht nur, weil ich gerne das eine oder andere Projekt noch bis zum Schluss begleitet hätte. Sondern weil mir die Aufgabe hier grundsätzlich viel Freude macht. Aber die Spielregeln waren von Anfang an klar – und ich freue mich auch darauf, jetzt andere Sachen machen zu können, die bisher vielleicht zu kurz kamen. (Berner Zeitung)