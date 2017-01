Die Infernohelden kämpften bis zum Umfallen

Steine liegen auf der Rennstrecke, am Samstag kurz vor neun Uhr. «Neue Startzeit um 9.15 Uhr», meldet die Rennleitung über die Funkgeräte. Keine einfache Situation für die startbereiten Inferno-Haudegen in ihren dünnen Rennkombis, bei minus zehn Grad unterhalb des Kleinschilthorns. Entsprechend ist Bewegung und Gymnastik angesagt. Doch dann kann es endlich losgehen. 7,6 Kilometer und eine Höhendifferenz von 1140 Meter warten auf die Wildesten der Wilden.

Bei den Oberen Hübeln steht bald schon fest: Der letztjährige Überraschungssieger Brian Brog (24) aus Meiringen hat dieses Jahr nichts zu melden: Er wird bereits vom zwölf Sekunden später gestarteten Marco Michel überholt. Dass auch der Infernosieger 2014 aus Obwalden in der Endabrechnung nur Zehnter werden wird, kann zu diesem Zeitpunkt keiner erahnen. Und siehe da, der 22-jährige Flavio In Albon mit der Startnummer 17 zeigt bei seiner vierten Inferno-Teilnahme allen, wie erstmals seit zehn Jahren ein Oberwalliser das Infernorennen gewinnen kann: Um ganze acht Sekunden distanziert er in der Endabrechnuzng alle seine Konkurrenten.

Die fünffache Infernogewinnerin Marianne Rubi (34, Grindelwald) verpasst im Rennen der Frauen einen weiteren Sieg – sie wird mit vier Sekunden Rückstand Zweite hinter der Innerschweizerin Nadine Mächler. Unterdessen liefert Judith Graf (45, Matten) ein solides Rennen ab, gewinnt ihre Kategorie überlegen und sichert sich mit dem siebten Gesamtrang ihren sechsten Sieg in Serie in der Superkombination – insgesamt den siebten solchen.

Im Vormarsch befindet sich Thomas Huggler (38): Der zweimalige Kombinationsdritte verpasst den Kombi-Sieg diesmal nur um Haaresbreite, trennen ihn doch gerade mal lächerliche vier Pünktchen vom Walliser Mathias Salzmann, der seinen vierten Sieg in der Superkombination feiert. Nach dem Riesenslalom vom Donnerstag hatte noch der Simmentaler Patrick Zürcher knapp vor Huggler die Führung inne. Dieser verliert aber in der Abfahrt wertvolle elf Sekunden auf Huggler und wird Dritter.

Schauplatz Kanonenrohr: Hier «stübts und krachets» schier im Minutentakt. Die Infernohelden geben alles und rasen auf den schmalen Latten den Blattwangkurven entgegen, als gäbe es kein morgen mehr. Die Steiermarkerin Eva Mayer und Aurel Toth aus Fraubrunnen gehören zu den zahlreichen Sturzopfern. Nur haben diese beiden das Pech, nach dem Gesetz der Schwerkraft im ungemein steilen, hartgefrorenen Hang «grindsvora» in die Tiefe gerissen zu werden. 200 Meter weiter unten findet ihre Kopfüber-Rutscheinlage in den Neuschneehaufen ein jähes Ende. Aber echte Teufelsfahrer kennen natürlich keinen Schmerz: Skis einsammeln, Stöcke unter den Arm, und weiter gehts!

Nicht so recht weiter geht es im Blattwang für den in Italien lebenden Engländer Jamie Brown, dem die Angelegenheit mit dem Gleichgewicht ebenfalls zu viel wird. «Bindung gebrochen. Aus und vorbei für heute. Over and out» – sagt es und fährt weiss gepudert «wiene Schneemaa» im Schritttempo auf einem Ski der Höhenlücke entgegen. Weit weniger Glück als er haben acht weitere Infernofahrer: Vier Fälle von Schulterfrakturen, zwei kaputte Knie und je eine Rippen- und Kopfverletzung muss der Helikopter ins Spital überführen. Einer dieser Pechvögel kann das Spital noch am selben Tag wieder verlassen.

Reaktionsvermögen vom Allerfeinsten beweist OK-Präsident Peter Ziswiler anlässlich der Siegerehrung: Als der frischgebackene und überglückliche Walliser Inferno-Abfahrtssieger Flavio In Albon auf dem obersten Podestplatz stehend den acht Kilo schweren Wanderpreis schwungvoll in die Höhe stemmt, löst sich die metallene Rennfahrerskulptur vom Holzsockel und stürzt direkt vor dem Jubelnden in die Tiefe. Mit der Geistesgegenwart eines amerikanischen Football-Wide-Receivers packt «Zesi» das Ding, ehe es auf den Boden fällt. Nicht auszudenken, wenn der massive Metallklumpen öpperem auf den Kopf gefallen wäre.

Am 20. Januar 2018 findet das Infernorennen zum 75. Mal statt. Für dieses Jubiläum haben sich die Verantalter bereits einige Neuerungen ausgedacht: Um die Inferno-Haudegen «noch ein bisschen mehr leiden zu lassen», wird nach dem Langlauf und Riesenslalom, also am Tag vor der Infernoabfahrt ein Teamrace (Vierer-Teams) mit Start auf den Oberen Hübeln und Ziel mitten auf der Eisbahn beim Sportzentrum Mürren abgehalten. Dieses Rennen gilt denn auch als Sir-Arnold-Lunn-Cup.

Ebenfalls auf der Eisbahn befindet sich nächstes Jahr das Ziel des Kombinationslanglaufs. «Wir gründen zudem den Teufelsclub, in welchem wir maximal 666 Mitglieder aufnehmen werden», kündigt OK-Chef Christoph Egger an. Und dann soll auch ein Champions-Rennen durchgeführt werden, mit allen noch lebenden Siegern des Infernorennens. «Ich bin jedenfalls dabei», freut sich Albert «Böbs» Feuz, Sieger von 1968 und 1969. «Und ich überlege mir jetzt schon, was ich da anziehen soll.» (Berner Oberländer)