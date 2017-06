Die Karosserie-Versteher

Gebäudeschäden in Millionenhöhe

Nebst zahlreichen Fahrzeugen hat das Hagelunwetter in der Region auch an Gebäuden Schäden in Millionenhöhe verursacht. Die traktierten Pflanzen in den Gärtnereien, den Rabatten und auf den Stadtfriedhöfen erholen sich indes zunehmend.



Die Liste der Schäden, welche das Hagelwetter am 31. Mai in der Stadt Thun angerichtet hat, ist lang. 2982 Meldungen sind bislang bei der Gebäudeversicherung Bern (GVB) eingegangen. «Es kommen aber immer noch vereinzelte Meldungen rein», sagt Julian Zosso von der Kommunikationsabteilung der GVB. Auf rund 15 Millionen Franken schätzt die Gebäudeversicherung mittlerweile die Schadensumme. Zu verzeichnen seien vorwiegend Hagelschäden, aber auch rund 250 Hochwasserschäden und 40 Blitzschäden.



Die Allianz-Versicherung Thun spricht von 1500 Hagelschäden an Fahrzeugen, die mit rund acht Millionen Franken zu Buche schlagen. Bei der Versicherung Axa-Winterthur in Thun meldeten sich gegen 2000 geschädigte Autolenker. «Wir rechnen mit Instandstellungskosten von durchschnittlich 3500 Franken pro Fahrzeug», sagt Axa-Schadenexperte Patrick Villiger. Von über 5,5 Millionen Franken Schaden geht die Mobiliar-Versicherung in Thun aus. 2044 durch Hagel geschädigte Motorfahrzeuge wurden dort registriert.



Gewächshausdächer ersetzen



Stark getroffen hat der Hagelzug ebenso die Blumen Kaspar AG am Ulmenweg in Thun wie auch die Filiale an der Strättligenstrasse. «An beiden Standorten haben wir Schäden an den Gewächshausdächern für insgesamt rund 60 000 Franken festgestellt», sagt Geschäftsführerin Priska Kaspar, die gemeinsam mit ihrer Schwester Andrea den Betrieb leitet.



Ein Grossteil sei zwar versichert, dennoch bleibe viel Aufwand. Dank einem zweiwöchigen Aufräumeinsatz durch die Mitarbeitenden hätten sich die damals auf den Friedhöfen frisch gesetzten Pflanzen in der Zwischenzeit wieder einigermassen erholt. Praktisch gänzlich zerstört sei indes das Schnittblumenfeld. «Wir werden dort heuer kaum Blumen schneiden können», erläutert Priska Kaspar. Die Konsequenz sei der Einkauf von Schnittblumen in Holland. «Dies wird sich letzt­lich im Kässeli niederschlagen», sagt die Geschäftsführerin weiter.



Viel Aufräumarbeit hat auch das Team von Stadtgrün Thun hinter sich. Leiter Markus Weibel spricht von Zusatzkosten in Höhe von rund 20 000 Franken. «Mit diesen zusätzlichen Arbeiten haben wir Erfolg gehabt», sagt er. So würden sich die meisten Pflanzen wieder erholen. Wie zum Beispiel auch die Sommerblumen in den rund 250 Blumenkisten am Aarequai. «Wir mussten mit Ausnahme in einigen Parkrabatten insgesamt nur wenige Pflanzen ersetzen», so Weibel. Die Schäden an den städtischen Gewächshäusern beziffert er auf etwa 40 000 Franken.

Stefan Kammermann