Die Werke aus dreissig Jahren Lust am Malen

Der 84-jährige Kurt Vögeli aus Münsingen malt seit vielen Jahren. Doch ganz intensiv wandte er sich der Malerei erst 1996 zu, als er sich pensionieren liess. Erst von da an besuchte er immer wieder Kurse an der Hochschule für Gestaltung in Bern wie auch Kurse von andern Anbietern. Vögeli malt gegenständlich, aber je länger, je mehr reduziert er die Form aufs Wesentliche.

So kommt es, dass ein Haus keine Fenster hat. Dies führt jedoch dazu, dass die Form und die Grösse des Gebäudes umso eindrücklicher wirken oder dass Bäume keine Äste zeigen, jedoch durch ihre Form überzeugen und die Landschaft stark prägen.

Einfühlsame Darstellungen

Sehr einfühlsam sind seine Darstellungen von Menschen. Sie sind zurückhaltend in den Farben und wirken dadurch wie schüchterne Annäherungen an die Modelle. Aber Vögeli kann auch anders. Sein Büffel springt aus dem Bild, so kräftig ist er dargestellt, und auch seine Hähne wirken sehr lebendig.

Selbstkritischer Maler

Kurt Vögeli malt mit viel Lust, ist jedoch auch sehr selbstkritisch und sagt von sich selber, dass es oft lange dauere, bis er mit einem Bild zufrieden sei: «Ich suche das Besondere, Farben und Formen werden korrigiert, wenn möglich im Verlaufe des Malprozesses gesteigert, Einzelheiten beigefügt oder entfernt, und die Aussage wird hinterfragt.»

Der Künstler zeigt in der Galerie Rosengarten über fünfzig Werke, aus denen die Galeristin Rose Ueltschi eine schöne Ausstellung gestaltete, in der jedes Werk seinen Platz erhalten hat, wo es besonders gut wirkt.

Die meisten der gezeigten Arbeiten stammen aus den Jahren 2009 bis 2016, es hat aber auch einige frühere Bilder dabei. Während Vögeli zunächst vor allem aquarellierte, begann er später auch in Öl zu malen. Heute verwendet er nur noch Acryl­farben.

Die Ausstellung in der Galerie Rosengarten, Bälliz 64, Thun dauert bis zum 4. Februar. Die Galerie ist von Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. (Thuner Tagblatt)