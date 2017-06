Ein Diamant in der Musikwelt

Gisela Trost und Lorenz Hasler von der künstlerischen Leitung der Thuner Schlosskonzerte engagierten Harriet Krijgh (sprich: Kreich) vor zwei Jahren vom Fleck weg. Sie hatten unabhängig voneinander eine Aufnahme der noch kaum bekannten Cellistin gehört und waren begeistert vom warmen und ausdrucksvollen Ton ihres Spiels.

«Harriet Krijgh strahlt eine hohe Natürlichkeit und künstlerische Authentizität aus», erklärt Gisela Trost tief beeindruckt. Es wundere sie nicht, dass die Niederländerin demnächst mit der Londoner Academy of St. Martin in the Fields auf Tournee gehe.

Die 25-jährige Ausnahmemusikerin wird immer wieder mit der früh verstorbenen legendären Meistercellistin Jaqueline du Pré verglichen. Die Schlosskonzerte haben die junge Saitenkünstlerin für Thun entdeckt, weshalb der erstmals verliehene Titel «Artiste étoile» an sie geht.

Zum zweiten Mal in Thun

Harriet Krijgh hat in den letzten zwei Jahren einen kometen­haften Aufstieg erlebt. Auf ihren weltweiten Tourneen samt Konzerten in der ehrwürdigen Carnegie Hall in New York füllt sie die Säle. Ihr Spiel durchdringt die Gefühlswelt eines jeden Zu­hörenden.

Die Cellistin lässt ihr Instrument wundersam singen – ihr Vortrag schafft eine un­vergleichliche Balance zwischen Sensitivität und Respekt. Der betörende Klang ihres vierhundert Jahre alten Instrumentes aus der Werkstatt des Giovanni Paolo Maggini in Brescia geht unter die Haut.

Vor zwei Jahren trat Harriet Krijgh erstmals in Thun auf. Woran erinnert sie sich noch? «Ich denke an ein besonders warmes und herzliches Publikum in einer einmaligen Atmosphäre zwischen alten Gemäuern. Thun ist ein schöner Ort mit vielen Hügeln und Treppenstufen!»

Be­sonders hat die junge Musikerin die liebevolle Organisation hier beeindruckt: «Es gab ein wunderbares, gemütliches Essen nach dem Konzert.» Die Schlosskonzerte seien ein ganz wichtiges und feines Festival, das hohe Qualität in intimem Rahmen biete: «Ein Diamant in unserer Musikwelt», schwärmt die Cellistin.

Einen Lieblingskomponisten habe sie nicht, lehnt sie eine Eingrenzung ihrer musikalischen Vorlieben ab. Sie möchte be­weglich bleiben und sich da nicht festlegen. Aber ein besonders ­inniges Verhältnis pflege sie zu Johann Sebastian Bach.

Sie mag Schweizerdeutsch

Überhaupt scheint sich Harriet Krijgh am Thunersee wohl zu fühlen, Berndeutsch verstehe sie gut. Es erinnert sie an Holländisch und ein bisschen an Österreich, wo sie ihr Festival Harriet & Friends seit sechs Jahren leitet: «Schweizerdeutsch klingt in meinen Ohren immer sehr gemütlich und gepflegt.»

Ob sie Rituale vor oder nach einem Konzert habe? «Ich ver­suche, so wenig wie möglich abhängig zu sein von Ritualen, aber vor dem Konzert spiele ich mich ein und vertiefe mich in die Musik.» Sie rede wenig, um in der Sprache der Musik zu versinken. «Nach dem Konzert liebe ich es, so schnell wie möglich ein ganz kaltes, gutes Bier zu trinken!», lacht sie. (Berner Zeitung)