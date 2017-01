Ein Feuerwerk kultureller Freude für 20 Jahre WAG

Bern Seit dieser Spielzeit gehört Bariton Todd Boyce zum Ensemble von Konzert Theater Bern. Mit «Le nozze di Figaro» steht für den 33-Jährigen nun ein weiterer Mozart auf dem Programm. Sein Debüt gibt er als Papageno in der «Zauberflöte». Mehr...

Samstag, 11. Februar 2017 Lassen Sie Ihren Traum in Erfüllung gehen und besuchen Sie in Bern das Konzert einer der erfolgreichsten Brass Bands der Schweiz. Spezialgast: Thomas Gansch - ein Virtuose an der Trompete. Mehr...