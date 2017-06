Ein Modehaus mit eigenen Kleidern

An der Hofstettenstrasse 12 steht neben dem Thunerhof ein hübsches altes Haus mit grossen Schaufenstern gegen die Strasse. Heute sind diese Fenster meistens von grünen Rollläden verdeckt, da die Kursräume und Büros des städtischen Personal­amtes im Gebäude untergebracht sind. Vor hundert Jahren war das ganz anders: Im Schaufenster des 1904 angebauten Ladengeschäfts präsentierte Mathilde Hirsbrunner ihre modischen Damenkleider, die sie vorbeiflanierenden Touristinnen und einheimischen Damen verkaufte.

Mathilde de Bruin kam 1859 in Thun als Tochter eines zuge­wanderten holländischen Schiffbauers, der bei der Dampfschiffgesellschaft arbeitete, zur Welt. Hier verbrachte sie auch ihre Jugend und machte eine Ausbildung zur Damenschneiderin.

1888 heiratete sie Ernst Hirsbrunner, mit dem sie zwei Töchter hatte. In den 1890er-Jahren eröffnete sie das Modehaus «Hirsbrunner-de Bruin, Haute Couture», das Damenmode herstellte und verkaufte. Hirsbrunner wohnte mit ihrem Mann und den Kindern im ersten Stock ihres Hauses. Im Erdgeschoss befanden sich seit 1897 hinter dem Ladenlokal zwei Räume, in denen sie bis zu 45 Frauen als Näherinnen und Glätterinnen beschäftigte. Etwa die Hälfte der Arbeiterinnen wohnte im Dachgeschoss des Hauses. Den Abend verbrachten sie häufig in den Arbeitsräumen mit Singen, Spielen oder Handarbeiten.

Der Arbeitstag dauerte vor dem Ersten Weltkrieg von morgens um sieben bis abends um acht Uhr, unterbrochen von einer eineinhalbstündigen Mittagspause und einer kurzen Pause von 30 Minuten um 18 Uhr.

Ab 1918 durfte als Folge des Landesstreiks in der ganzen Schweiz nur noch 48 Stunden pro Woche gearbeitet werden. Die Arbeiterinnen verdienten 1901 im Durchschnitt rund 45 Franken pro Monat, was heute rund 2000 Franken oder 24 000 Franken im Jahr wären. Die Löhne lagen damit zehn bis zwanzig Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Chefin versteuerte 7000 Franken Einkommen im Jahr, was heute rund 300 000 Franken entsprechen würde. Hirsbrunner wurde wie andere Gewerbe- und Industriebetriebe jedes Jahr von Fabrikinspektoren kontrolliert. Diese bemängelten die engen Raumverhältnisse bei der Kleiderproduktion und hielten in handgeschriebenen Notizheften ihre Beobachtungen fest.

Nur dank dieser Notizen lassen sich die Arbeitsverhältnisse Anfang des 20. Jahrhunderts in dieser Thuner Firma nachvollziehen, da ausser zwei Zeitungsartikeln leider keine anderen Unterlagen zur Geschäftstätigkeit von Mathilde Hirsbrunner überliefert worden sind. Die Chefin reiste immer wieder nach Paris, um dort die neusten Modetrends aufzuspüren. In den besten Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg verkaufte sie ihre Kleider nicht nur in Thun, sondern auch in Filialen in Bern, Inter­laken, Montreux, Zürich und Sankt Moritz. Erst mit über 70 Jahren gab sie ihr Geschäft in den 1930er-Jahren auf und starb 1944 in Thun.

In den 1940er-Jahren befand sich an der Hofstettenstrasse 12 eine Confiserie mit Tearoom. 1952 kaufte die Stadt Thun die Liegenschaft, da eine grosse Umfahrungsstrasse südlich der Innenstadt geplant war, deren Kernpunkt eine Brücke über die Aare von Hofstetten ins Aarefeld war. Das Gebäude sollte abgebrochen werden, um den Brückenkopf an dieser Stelle zu realisieren. Diese Südumfahrung kam jedoch nie zustande, und so existiert die Liegenschaft bis heute.

Im Haus Hofstettenstrasse 12 neben dem Thunerhof wurden Anfang des 20. Jahrhunderts Damenkleider hergestellt und verkauft. zvg/Christian Lüthi



Der Autor gehört zum Historiker-Team, welches im Auftrag des Vereins Thuner Stadtgeschichte die jüngere Stadtgeschichte aufarbeitet (wir berichteten). Das Gesamtwerk erscheint 2018. Diese Zeitung publiziert in loser Folge als Serie einzelne Themen aus dem Fundus. (Berner Zeitung)