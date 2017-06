Ein Schwarzzeuggemach gehörte dazu

In den Thuner Zeitungen erschienen im 19. Jahrhundert regelmässig Inserate, die Häuser oder Wohnungen zur Miete oder zum Kauf anboten. Die Objekte waren ganz unterschiedlicher Art: Sie reichten von grossen Häusern in Stadtnähe mit Landumschwung über repräsentative Bürgerwohnungen in der Stadt bis hin zu einzelnen Zimmern, möbliert oder unmöbliert.

Die Annoncen strichen gerne die Vorzüge der Wohnungen hervor. Sie bezeichneten sie als «bequem», «angenehm» oder gar «fröhlich» – dieser Ausdruck bezog sich auf die Helligkeit einer Unterkunft.

Die Mietzinse hingen von der Lage eines Hauses oder einer Wohnung und vom baulichen Zustand des Gebäudes, allenfalls auch von der Grösse des Gartens ab. Um 1914 zahlte man in Thun etwa 500 Franken pro Jahr für eine einfache Dreizimmerwohnung, bis zu 1500 Franken für eine komfortable Fünfzimmerwohnung, was etwa den Mieten in der Stadt Bern entsprach.

Wohnungen mit «Schwarzzeuggemach» fürs Bürgertum

Zu einer Wohnung für eine bürgerliche Familie gehörten eine gute Stube und mindestens zwei Schlafzimmer, damit Eltern und Kinder die Nacht getrennt verbringen konnten. Neben der Küche und dem Keller, der als Lager- und Vorratsraum diente, gab es häufig einen weiteren Wirtschaftsraum: das «Schwarzzeuggemach». Hier bewahrte man nebst Gerümpel die schmutzige Wäsche, das «Schwarzzeug», bis zur nächsten grossen Wäsche auf.

Auch ein Zimmer für die Dienstboten durfte nicht fehlen, denn diese waren im 19. Jahrhundert ein unerlässliches Statussymbol im bürgerlichen Haushalt. Reichere Familien wohnten in einem Haus mit Garten, zum Beispiel am Schlossberg oder vor dem Lauitor.

Oberes Bälliz um 1910: Viele Familien wohnten in der Innenstadt. Die ­Kinder spielten trotz Fuhrwerken und Autos in den Gassen. Bild: zvg / Stadtarchiv

Prekäre Wohnbedingungen für Unterschichten

Die Wohnungen für Unterschichtsfamilien waren auch in Thun häufig klein, überfüllt und feucht. Es gab zwar Vorschriften zur Raumnutzung: Zum Beispiel durften gemäss dem städtischen Polizeireglement von 1881 weder Keller noch offene Dachgeschosse als Wohnraum genutzt werden, und die Behörden schritten ein, wenn zu viele Personen in einer Wohnung lebten.

Doch die Vorschriften wurden nicht immer eingehalten. Deshalb setzte der Gemeinderat um 1910 eine Kommission ein, welche die Wohnungen in der Gemeinde in­spizierte.

Die Zustände in einem Hinterhaus mit vier Wohnungen besprach die Kommission an ihrer Sitzung vom 17. Januar 1911: «Die Wohnräume sehen äusserst finster aus und gleichen eher einem Stall als einer Wohnung. Der Zugang zum Abort ist geradezu lebensgefährlich, da nur ein schmaler Laden ohne jegliches Geländer zu demselben führt.»

1912 forderte die Kommission 143 Hausbesitzer auf, Missstände zu beseitigen, und belegte fünf Wohnungen mit einem Wohnverbot. Damals gab es in Thun knapp 1000 Häuser mit rund 2250 Haushaltungen.

Die Wohnung war zugleich Wohn- und Arbeitsort

Am 29. Oktober 1846 erschien im «Thuner Blatt» folgende Anzeige: «Frau Kiehnle-Stauffer zeigt dem Publikum ergebenst an, dass sie ihre Wohnung und Barbierstube vier Häuser obenher ihrem bisherigen Lokal in das Plainpied der Töchter Völkli verlegt hat. Sie empfiehlt sich sowohl für das Rasieren, Haarschneiden und die chirurgischen Verrichtungen als auch für ihren Beruf als Kappenmacherin.

Sie hält fortwährend grosse Auswahl fertige Kappen und empfiehlt ihr Lager von Parfümerien, Seife, Haaroel und Eau de Cologne.» Zahlreiche ähnliche Inserate zeigen, dass viele Berufsarbeiten in den Wohnungen erledigt wurden: Die Steuern kassierte der Seckelmeister in seinem Haus ein, die friedensrichterlichen Verhandlungen fanden im Haus des Friedensrichters statt, und die Ärzte behandelten ihre Patientinnen und Patienten bei sich zu Hause im Sprechzimmer.

Handwerksleute wie Schuhmacher, Schneider oder Fein­wäscherinnen kombinierten ihre Werkstatt und den Verkaufsladen mit der Wohnung. Wohnungen eigneten sich auch als Verkaufsort für Stoffe, Papeteriematerialien, Bücher und Klaviere, oder als Lokal für Musik-, Tanz-, Sprach- und Handarbeitsunterricht sowie als private Ausleihbibliothek.

Die Autorin gehört zum sieben­köpfigen Historikerteam, welches im Auftrag des Vereins Thuner Stadtgeschichte die jüngere Stadtgeschichte aufarbeitet. Das Gesamtwerk ­erscheint 2018. Diese Zeitung pu­bliziert in ­loser Folge als Serie ­einzelne Themen aus ihrem Fundus an Recherchen. (Thuner Tagblatt)