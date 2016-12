Eine Zeitmaschine im Herzen von Thun

Wer die Schwelle zum Laden an der Oberen Hauptgasse 12 betritt, tritt ein in eine andere Epoche. Hinter dem Schaufenster mit den schrillen Kleidern, vor welchen beileibe nicht nur Rockabilly-Fans innehalten, um sie zu bestaunen, regieren Petticoats, knielange Einteiler, Baseball­jacken und Bowling-Shirts. Aus den Boxen klingen die Helden der 1950er – Elvis ist wohl die Ikone, aber letztlich doch nur einer von vielen – und hinter dem Ladentisch sitzt der Mann, der mit seiner Hornbrille und dem Strahlen im Gesicht durchaus der Privatschneider für mittelständische Hausfrauen in einer US-Vorstadt Mitte des letzten Jahrhunderts sein könnte.

Ein Leben voller Leidenschaft

César Weber ist 65 und ein Mann, in dessen Leben die Leidenschaft eine zentrale Rolle spielt und schon immer gespielt hat. Doch «Cesi», wie ihn seine Stammkunden rufen, ist auch ein Mann, der immer wieder mit Überraschungen aufwartet. Zum Beispiel wenn er sagt, er selber sei kein eigentlicher Rockabilly-Fan, sondern ein alter Rocker. «Lederjacken und Nieten, das war immer mein Ding», sagt er, der Musiker wie Jimi Hendrix oder Janis Joplin, aber auch Metallica zu seinen ganz grossen musikalischen Helden zählt.

«Wir sind eine kleine Szene, aber eine treue.»



César Weber

Helden, die er bewundert, obwohl er selber nie richtig Musik gemacht hat. «Ich habs in der Schulzeit mal versucht – erfolglos!», sagt César und lacht. Vornamen und das Du sind im Laden die Regel – so wie das Aufbegehren gegen Normen in den 1960er-Jahren die Regel war, als César seinem sechs Jahre älteren Bruder Heinz nacheiferte, der in Zeiten der Beatbands The Lightnings und The Rascals in Thuns junger Beatszene berühmt und bisweilen auch berüchtigt war.

Die grosse weite Welt

Zum grossen Revoluzzer hats freilich nicht gereicht, zu gross war die Lust daran, Geld zu verdienen. Nach der Lehre als Verkäufer für Herrenkleider in Bern folgte indes die Erkenntnis, dass der grosse Reibach nicht zwischen Kleiderständern zu finden ist. «Also ging ich bei einem Grosshändler in den Aussendienst – und war in der Folge zwanzig Jahre lang in der ganzen Welt unterwegs und verdiente schönes Geld», erinnert sich ­César. Er lebte das Aussendienster­leben rund um den Globus voller Leidenschaft – und ruinierte damit auch seine erste Ehe. Mittlerweile ist der Mann, der sein Leben den Kleidern verschrieben hat, seit zwanzig Jahren an der Seite seiner zweiten Frau – «und wahnsinnig glücklich», wie er betont.

Das fehlende Puzzlestück

Es scheint, als sei sie das fehlende Puzzlestück, das in Césars Leben zum fast perfekten Rockabilly fehlt: Wo Autos für ihn einfach ein Fortbewegungsmittel sind, fliesst in den Adern der Gattin italienisches Blut voller Leidenschaft für Ästhetik motorisierter Kunstwerke. «Die meisten meiner Kunden sind Schrauber», sagt er und meint damit Bastler, Tüftler und Freaks, die grosse Teile ihres Geldes und ihrer Freizeit in Autos investieren – vorzugsweise gebaut in Amerika irgendwann in den goldenen Fünfzigern. Und so kommt es, dass das Ehepaar Weber dann eben trotzdem an Events wie dem Hangar Rockin’ in St. Stephan anzutreffen ist. «Ich, weil ich Kleider verkaufen will, meine Frau, weil sie die Autos und die Mechanik liebt.»

Eine Nische gefunden

Nach zwei Jahrzehnten im Aussendienst war der Reiz des Weltenbummelns freilich verblasst, sodass César sich in Münsingen niederliess und einen Kleiderladen eröffnete. «Wenn du mit einem Kleiderladen aus­serhalb eines grossen Zentrums Erfolg haben willst, musst du eine Nische finden und in dieser gut sein.» Das ist ihm gelungen, als er 2000 in Thun Sisterboy an der Oberen Hauptgasse eröffnete und seither Rockabilly-Fans nicht nur aus dem Kanton Bern, sondern auch aus dem Wallis, der Zentralschweiz, Freiburg oder gar dem nahen Ausland mit stilechten Kleidern und Accessoires versorgt.

Nicht primär aus Leidenschaft allerdings, sondern – und mit diesem Geständnis überrascht er wieder – aus vergleichsweise kühler Berechnung. Fünf Läden gebe es neben seinem in der ganzen Schweiz, wovon der jüngste in Aarau erst kürzlich aufgemacht habe. «Wir sind eine kleine Szene, aber eine treue.» Und eine wachsende, wie der Kenner die Beobachtung des Laien bestätigt.

Gefragt, ob die bodenständige, leidenschaftliche und direkte Rockabilly-Szene einen willkommenen Kontrapunkt zur unpersön­lichen und kühlen Digitalwelt des 21. Jahrhunderts bilde, antwortet er nach langem Überlegen: «Ja. Schreib ‹Ja›» – und bestätigt damit die These, wonach sein Laden nicht «nur» ein Lokal ist, in dem man Kleider erstehen kann, sondern eine veritable kleine Zeitmaschine. (Berner Zeitung)