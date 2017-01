Erst auf Rekordkurs – dann fehlten die Blockbuster

Sein Name ist Bond, James Bond. Seine Mission ist es, die Kinokassen zu füllen. Eine Aufgabe, die Agent 007 im Jahr 2015 mit Bravour erledigte. Doch im letzten Jahr fehlte Bond als Zugpferd Nummer 1. Und auch die weiteren Pferdchen hoppelten 2015 weit lebhafter als im Jahr darauf, wie ein Blick in die Top 10 des Thuner Kinojahres 2016 beweist: «Heidi» schwang obenaus, obwohl der Film schon 2015 in den Kinos startete.

Mit 8097 verkauften Tickets lag die Neuverfilmung des Schweizer Klassikers allerdings weit hinter dem Vorjahressieger «James Bond – Spectre» zurück, der damals 19'222 Personen zum Kauf eines Kinotickets verführt hatte. Hinter «Heidi» folgt das Leonardo-DiCaprio-Abenteuer «The Revenant».

Bereits der dritterfolgreichste Film in den Thuner Kinos, «Deadpool», wäre ein Jahr zuvor mit 4518 Eintritten nicht einmal in den Top 10 aufgetaucht. Trotzdem lassen sich die Gesamtzahlen einigermassen sehen: Immerhin 197'632 Eintritte wurden in Thun 2016 gezählt. Ein Jahr zuvor waren es zwar deren 214'050 gewesen – allerdings muss berücksichtigt werden, dass im Februar 2016 das Kino City geschlossen wurde und damit wegfiel.

Grosse Filme enttäuschten

Kinogeschäftsführer Alain Marti resümiert denn auch: «Vor allem im Vergleich mit den gesamtschweizerischen Zahlen sind wir sehr zufrieden.» Die offiziellen Angaben fehlen zwar noch, Branchenkenner sind sich aber einig, dass der Zuschauerrückgang 2016 in den Schweizer Kinos massiv war.

Vor allem gegen Ende 2016 fehlten die Hits, nachdem der Start ins Jahr noch vielversprechend gewesen war.

Ein Grund dafür ist, dass zahlreiche potenzielle Blockbuster massiv enttäuschten: So schafften es «Ice Age 5», «Ben Hur», «Inferno» oder «Bridget Jones’ Baby» in Thun nicht einmal unter die fünfzehn erfolgreichsten Filme. Vor allem gegen Ende 2016 fehlten die Hits, nachdem der Start ins Jahr noch vielversprechend gewesen war – mit «Heidi», «The Revenant» und «Deadpool» liefen alle Top-3-Filme in den ersten Wochen und Monaten.

«Im Sommer konnte sich das Kino zwischen Fussball-Europameisterschaft und Badi vor allem dank Animationsfilmen wie ‹Pets› recht gut behaupten», führt Marti aus. «Bis Ende Oktober waren wir sogar leicht im Plus gegenüber dem Spitzenjahr 2015.»

Doch noch ein Rekord

Einen Rekord können die Thuner Kinobetriebe trotzdem vermelden: Am «Tag des Kinos» am 4. September wurden über 4000 Besucherinnen und Besucher gezählt – deutlich mehr als jemals zuvor an einem einzelnen Tag. Erfreulich liefen laut Alain Marti auch Spezialevents wie die Übertragungen von Konzerten oder Livespielen an der Fussball-EM – «diesen Bereich wollen wir 2017 weiter ausbauen».

Erfreulich liefen laut Alain Marti auch Spezialevents wie die Übertragungen von Konzerten oder Livespielen an der Fussball-EM.

So werden etwa die Skiweltcuprennen am 7./8. Januar in Adelboden und am 14./15. Januar in Wengen ebenso live gezeigt wie der Superbowl-Grossevent am 5. Februar – jeweils bei freiem Eintritt. Auch mit den Opernvorstellungen am Sonntagvormittag und mit dem Seniorenkino Cinedolcevita ist Marti sehr zufrieden. Letzteres verzeichnete nach dem Umzug vom Kino City ins Kino Rex einen Zuwachs von fast 30 Prozent.

Und schliesslich verweist Alain Marti auf die zahlreichen Events im Rex, die nichts mit Kino zu tun haben – von Produktepräsentationen über Workshops, Generalversammlungen und Fachvorträgen bis zu kleinen Konzerten: «Die Kinotickets machen im Rex nur noch knapp die Hälfte der Gesamteinnahmen aus.»

Zuversicht für 2017

Ins neue Jahr geht der Thuner Kinogeschäftsführer mit viel Zuversicht: Einerseits würden neue Angebote lanciert – «so möchten wir den Saal 5 im Rex jeweils am Mittwochnachmittag für Gamer oder für Privatvorstellungen öffnen. ‹Rent your Cinema› nennen wir das Konzept, das demnächst aufgeschaltet wird».

Andererseits seien aus Hollywood etwa Fortsetzungen von «Fifty Shades of Grey», «xXx ­– Triple X», «The Fast and the Furious», «Pirates of the Caribbean» oder «Despicable Me» angekündigt. Und soeben ist in Thun die französische Komödie «Plötzlich Papa» mit Omar Sy angelaufen, die in der Romandie derzeit ähnliche Erfolge feiert wie einst «Intouchables». Auch 2017 fehlen wird hingegen James Bond. Seine Mission, die Kinokassen zu füllen, müssen also die anderen cineastischen Schwergewichte übernehmen. (Berner Zeitung)