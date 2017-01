Es läuft nicht rund beim Kreisel-Projekt

«Die Kosten von circa 1,7 Millionen Franken erscheinen völlig unverhältnismässig im Vergleich zum angeblichen Nutzen, der aus diesem Vorhaben entstehen würde», schreibt Grossrat Andreas Blank (SVP, Aarberg) in einer Interpellation. «Der fragliche Strassenabschnitt ist nicht sanierungsbedürftig, er ist in einem guten Zustand.» Grossrat Blank nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er sich über das Kreiselprojekt auf der Chartreuse-Kreuzung in Hilterfingen auslässt.

«Die Realisierung des Kreisels hätte negative Auswirkungen auf den heute im fraglichen Bereich problemlos verlaufenden Verkehr.» Zudem weise der technische Bericht viele Fehler auf. Der ovale Kreisel verletze Vorgaben, und auch die Stellungnahme der Kantonspolizei zu ovalen Kreiseln sei negativ. Für Blank ist die Sache eine Zwängerei. Er sieht auch Interessenkonflikte, da aus seiner Sicht der Ausbau des Gewerbeparks mit dem Kreisel­projekt verknüpft ist. «Alles in ­allem erhält man den Eindruck, dass dieses Kreiselprojekt objektiv gesehen nicht nötig, jedoch politisch gewollt ist, damit ein ­anderes Bauvorhaben, das primär privaten Interessen dient, realisiert werden kann», schreibt Blank in seinem Vorstoss, den er am 13. September letzten Jahres eingereicht hat.

«Verkehr hat zugenommen»

Unterdessen liegt die Antwort des Regierungsrats vor. Er schreibt unter anderem: «Vor rund 15 Jahren forderte die Gemeinde Hilterfingen erstmals den Bau eines Kreisels bei der Chartreuse-Kreuzung. Obwohl auch der Kanton Defizite bei der Kreuzung festgestellt hatte, lehnte er damals den Bau eines Kreisels aus Kostengründen ab.» Seitdem habe sich die Situation ­wesentlich verschärft, denn der Verkehr an dieser Stelle habe um rund 25 Prozent zugenommen. Entsprechend stärker würden sich heute die Sicherheitsdefizite auswirken. «Auch wenn dies glücklicherweise bisher zu keinem schlimmen Unfall geführt hat, wäre es fatal, daraus schliessen zu wollen, das Kreiselprojekt sei unnötig.»

Die Gesamtkosten von 1,7 Millionen Franken beinhalten nebst den Kreiselkosten auch die Ausgaben für die Sanierung der Fussgängerunterführung und den behindertengerechten Ausbau der Bushaltebuchten. Der Kanton komme für die Kosten des Kreisels auf. Für die Unterführung wird die Gemeinde zur Kasse ­gebeten.

Nicht zum ersten Mal

Das Kreiselprojekt stehe zudem im Einklang mit allen massgeb­lichen gesetzlichen Vorgaben. Abklärungen hätten ergeben, dass die Sicherheitsmängel nur mit einem Kreisel behoben werden könnten. «Im Übrigen wird es nicht die erste Kreisellösung auf einer bernischen Kantonsstrasse sein, bei der die untergeordneten Äste massiv weniger Verkehr aufweisen als die Hauptstrasse», schreibt der Regierungsrat.

Der ovale Chartreuse-Kreisel entspreche allen Normen. Das Verhältnis von grösserem zu kleinerem Aussendurchmesser darf maximal 1:1,15 betragen. Bei den vorgesehenen Durchmessern von 28 und 25 Metern für den neuen Kreisel ergibt sich ein ­Verhältnis von 1:1,12. «Warnungen der Sicherheitsabteilung der Kantonspolizei zum Kreiselprojekt sind dem Regierungsrat nicht bekannt», steht weiter in der Antwort auf die Interpellation. Die Polizei habe sich lediglich erkundigt, ob der Kreisel mit einem Anhängerzug befahren werden könne. Bei der Erweiterung des Gewerbeparks kann der Regierungsrat keinen Interessenkonflikt ausmachen. Die Einzonung der Buswendeschlaufe sei Sache der Gemeinde und der Verkehrsbetriebe STI gewesen. Der Kanton sei nur involviert worden, um zu prüfen, ob die Erschliessung und Anbindung des Gewerbeparks an die Staatsstrasse den Vorgaben entspreche.

Wann wird gebaut?

Trotz der für den Regierungsrat klaren Ausgangslage steht der Baustart nach wie vor nicht fest. Gegen das Projekt sind zwei Einsprachen eingegangen. Sie sind bei der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion hängig. «Wir er­warten in den nächsten drei ­Monaten die Plangenehmigung», sagt Kreisoberingenieur Markus Wyss. Sollte dies geschehen, beginnt der Kanton noch im Herbst mit den Vorarbeiten. Der Kreisel würde dann im nächsten Jahr realisiert. Die Einsprecher haben jedoch die Möglichkeit, bei einem für sie abschlägigen Entscheid die Beschwerde an den Regierungsrat weiterzuziehen.

(Thuner Tagblatt)