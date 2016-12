Gegenwind trieb ihn stets an

«Wenn man den Kopf aus dem Fenster streckt, weht einem der Wind um die Ohren.» Alfred Santschi (63), Ur-Sigriswiler, sagt dies nicht nur vor sich hin. «Ich habe mich immer wieder exponiert.» Er habe es aber dann nicht bei Worten belassen. So wurde er mit 26 Jahren beispielsweise über Nacht zum Wirt des Ski-Höcks in Schwanden. «Eigentlich habe ich mich nur als Kandidat angeboten, um Bewegung in die Sache zu bringen», erinnert er sich. Tags darauf wurde er von seinem Vater, der damals Verwaltungsrat der Skilift AG war, informiert, dass er den Job habe.

«Ich habe leer geschluckt, mich dann aber reingekniet.»Die Episode mit dem Ski-Höck steht exemplarisch für das Leben Santschis, das immer wieder ungeahnte Wendungen nahm. So liess ihn der Experte wegen seiner mangelhaften Englischkenntnisse durch die Skilehrerprüfung rasseln. Santschi liess sich aber nicht von seinem Vorhaben abbringen, ging ein halbes Jahr nach England. «Gegenwind hat mich immer angetrieben», sagt er. Beim zweiten Anlauf klappte es. Ins gleiche Kapitel geht sein Kranz am Brünigschwinget. Nominiert für den Klassiker, wurde er plötzlich ausgeladen. Er wehrte sich – erfolgreich. Und ging mit der nötigen Motivation ans Werk, um es allen zu beweisen.

Risiken eingegangen

Alfred Santschi ist ein Hansdampf in allen Gassen. Er ging früh Risiken ein, verschuldete sich, um seinen Landwirtschaftsbetrieb zu erweitern. «Ich war sicher, dass wir es schaffen.» Und als sich ein paar Jahre später die Chance bot, im Simmental eine Alp zu übernehmen, griff er zu. «Der Kauf hat bei der lokalen Bevölkerung viel Staub aufgewirbelt», sagt der abtretende Sigriswiler Gemeinderatspräsident. Bei der ersten Versammlung in Zweisimmen sei er als «einer von unten» bezeichnet worden. «Ich habe dann entgegnet, dass ich genau genommen von oben komme, denn mein Wohnort Schwanden liege höher.» Damit sei zumindest ein Teil des Eises gebrochen. Heute sömmern auf der Alp, welche Santschi Stück für Stück ausgebaut hat, 90 Kühe, von 60 zusätz­lichen wird noch die Milch verarbeitet. «Ich habe mir immer viel zugemutet.» Und er sei damit gut gefahren. «Misserfolg war nie in meinen Gedanken.»

Santschi ist auch ein Mensch, der sich nicht zu ernst nimmt und über sich lachen kann. Er, der gerne mit den Händen spricht, antworte immer, wenn man ihm unterstelle, er sei nicht der Hellste: «In meinem Geburtshaus gab es nur Petroleumlampen. Deshalb bin ich bei schlechtem Licht auf die Welt gekommen.» In den Jahren darauf habe er aber auf­geholt, weil sein Elternhaus das ehemalige Schulhaus gewesen sei. Er lacht. Es ist ein Lachen, das ansteckt.

Meinungen vertreten

Eine politische Karriere hat er nie angestrebt. Dass er schliesslich in die Fussstapfen des Vaters getreten ist, der auch schon im Sigriswiler Gemeinderat sass, sei eher Zufall gewesen, sagt Santschi. Und auch seiner Familie geschuldet, welche ihm den Rücken für das Amt freihielt. Um ein Haar wären es auch nur vier Jahre gewesen. Vor Beginn der zweiten Legislatur gab es Zwist im Rat im Zusammenhang mit der Ressortverteilung. Santschi war verärgert, dass man ihm das Ressort Bau wegnehmen wollte.

Er schrieb deshalb in der Enttäuschung seine Demission. «Dann habe ich sie aber zerrissen und stattdessen eine Beschwerde beim Regierungsstatthalter eingereicht.» Er sei keiner, der den Streit suche, aber auch nicht einer, der sich vor Auseinandersetzungen drücke. Schliesslich bekam Santschi recht. «Die Atmosphäre im Rat war bald wieder gut. Ich bin kein nachtragender Mensch», sagt der SVP-Mann rückblickend.

In seiner Amtszeit habe einiges im Bauwesen, das ihm am Herzen liegt, verwirklicht werden können. Der Engpass im Schönörtli gehöre endlich der Vergangenheit an, im Schulhaus Gunten seien Wohnungen eingebaut und das Schulhaus Merligen saniert worden. Zudem seien die Gemeindestrassen im Schuss. «Das ist wichtig für die nachfolgenden Generationen.» Ein Klecks im Reinheft sei die verlorene Abstimmung im Zusammenhang mit dem Neubau der Gemeindeverwaltung gewesen. «Aber als Sportler weiss ich mit Niederlagen umzugehen.»

Der Entwicklung von Sigriswil sieht Alfred Santschi optimistisch entgegen. «Wir leben an einem schönen Ort, der Leute anlockt.» Er hoffe aber, dass sich das Wachstum in Grenzen halte, denn damit werde alles auch anonymer. «Das ist schade.» Ein Kernthema ist und bleibe die Infrastruktur. Sie müsse stets à jour gehalten werden. Dass bei ihm persönlich nach dem Rücktritt die Langeweile einkehrt, erachtet Santschi als unwahrscheinlich. Er wolle sich wieder vermehrt auf dem Betrieb engagieren und die eine oder ­andere Reise unternehmen. «Und vielleicht werde ich ja auch noch mal Grossvater», sagt er und lächelt verschmitzt.

(Thuner Tagblatt)