Hans Ulrich Wenger: «10 Jahre sind genug»

Zur Gemeindeversammlung konnte der Gemeindepräsident von Fahrni, Hans Ulrich Wenger, am Montag in der Turnhalle 28 Stimmberechtigte (4,5 Prozent) begrüssen. Hauptvorlage bildete dabei die Verwaltungsrechnung 2016. Erfreut über den positiven Rechnungsabschluss zeigte sich der Finanzverwalter Kaspar Ryser. «Das neue Rechnungsmodell HRM2 des Kantons hatte Mehrarbeit zur Folge», betonte Ryser. Die Gesamtrechnung der Gemeinde, inklusive der Spezialfinanzierung, schliesst bei Erträgen von gut 2,822 Millionen Franken und Aufwendungen von gut 2,790 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von gut 31'000 Franken ab.

Weniger Steuereinnahmen

Der allgemeine Steuerhaushalt schliesst nach den zusätzlichen Abschreibungen von 6816 Franken ausgeglichen ab. Im Budget war ein Aufwandüberschuss von gut 39'000 Franken vorgesehen. Dieses Resultat sei vor allem auf die Budgettreue der Behörden und auf Einsparungen bei vielen Krediten zurückzuführen, be­tonte der Finanzverwalter. Auch der Personalaufwand liege mit 366'854 Franken gut 15'000 Franken unter dem Budget.

«Leider musste bei den Steuereinnahmen eine Einbusse in Kauf genommen werden», stellte Ryser fest. Diese liegen mit knapp 36'000 Franken unter Budget. Statt 1,450 Millionen Franken wurden nur 1,414 Millionen Franken eingenommen. Grund seien vor allem geringere Steuereinnahmen bei Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen.

Bei den Spezialfinanzierungen schliesst die Wasserversorgung mit einem Aufwandüberschuss von 12'883 Franken ab. Die Abwasserentsorgung liegt dagegen im Plus mit gut 30'000 Franken, und auch der Abfall ist mit 14'355 Franken im positiven Bereich. Im Jahr 2016 wurden Nettoinvestitionen von fast 369'000 Franken statt der budgetierten 307'000 Franken ausgeführt. Die höhe­ren Investitionen sind auf vor­gezogene Arbeiten zurückzu­führen. Das neue Eigenkapital liegt mit gut 3,631 Millionen Franken fast 60'000 Franken über dem Wert zu Jahresbeginn 2016. Dem Rechnungsabschluss haben die Stimmberechtigten zugestimmt.

Mehr Flexibilität

Durch die Mutterschaft der bisherigen Gemeindeschreiberin und Bauverwalterin sieht sich der Gemeinderat gezwungen, nach entsprechenden Lösungen zu suchen. «Wir wollen Fabienne Rufer unbedingt behalten», erklärte Gemeinderat Stephan Althaus den Stimmberechtigten. Da Fabienne Rufer ihr Pensum nach dem Mutterschaftsurlaub auf 50 Prozent reduzieren wird, sind die fehlenden Stellenprozente zu ersetzen. Vorgesehen ist, Selina Aeschlimann nach Abschluss der Lehre zu 90 bis 100 Prozent anzustellen.

Durch weitere ab September nötige Umstrukturierungen müssen die Stellenprozente weiter erhöht werden. Der Antrag des Gemeinderates lautete, die Stellenprozente von heute 178,4 auf maximal 220 Stellenprozente zu erhöhen. Zudem soll der Gemeinderat bevollmächtigt werden, die Stellenprozente angemessen aufzuteilen. Auch dieser Antrag fand Zustimmung.

Baubeginn im Juli

Wie Gemeinderat Martin Berger erklärte, ist der Baubeginn der Überbauung Schulhausareal im kommenden Juli vorgesehen. Verzögerungen gab es, da in einem der drei Wohnhäuser noch ein Schutzraum eingebaut werden muss, was eine Projektänderung zur Folge hatte. Die Baubewilligung wird in den nächsten Tagen erwartet.

Gemeinderat Stephan Althaus informierte zudem umfassend über die Verkehrsführung während der Bauzeit. Das ganze Baugelände wird eingezäunt werden. Angestrebt wird die Einführung einer 30-Kilometer-Zone im Gebiet Rachholtern während der Bauzeit. Pläne über die Verkehrsführung und die Einschränkungen können im Internet unter www.gemeinde-fahrni.ch heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Gemeindepräsident hört auf

Im Verschiedenen erklärte der Gemeindepräsident (Im Bild bei Amtsantritt 2007), dass die nächste Gemeindeversammlung am 4. Dezember stattfindet. Dabei erklärte er, dass er nach 10 Jahren nicht nochmals zur Wahl antreten werde. (Thuner Tagblatt)