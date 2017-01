Im plakativen Pointen-Paradies

«Brmpfl» steht da in sauber gedruckten Lettern, «Applaus für Herrn Kutzi. . .katzi» oder auch ein dankbares «Senkju werimötsch». Für einen Kleinkunstabend herrscht eine besondere Stille im Schadausaal des KKThun, die man von Momenten kennt, wenn Kinder zu leise im Zimmer spielen. Dann weiss man – dort läuft Blödsinn.

Mit hochstehendem Blödsinn auf Plakaten gedruckt absorbieren Jonas Anderhub und Christof Wolfisberg ohne Ton die Konzentration von 750 Menschen im Saal – sie nennen ihre Formation Ohne Rolf und haben damit in den letzten Jahren allerlei Preise abgeräumt.

Keine Zeit zum Lachen

Um aus vollem Hals zu lachen, bleibt dem Publikum keine Zeit, die Textplakate folgen sich ­behände, ein rasanter stummer Wortwechsel. Die Bewerbungskärtchen auf jedem Zuschauerstuhl werden fleissig ausgefüllt und eingesammelt. Im Programm «Seitenwechsel» wird ein Ersatz für Jonas gesucht.

Unter Bewerbungsgrund gibt ein Optiker an, er könne seine Kunden nicht mehr sehen, eine Kindergärtnerin sehnt sich nach Stille. Die Kärtchen stopft Jonas in einen Graphomaten, der den Charakter in Form von Musik­stücken wiedergibt, von Freejazz über Schnulze bis zu Soul und Rock.

Zuschauer machen mit

Ein erster Zuschauer soll sich zwischen den Plakatakrobaten bewähren. Er wird zum Versicherungsheini Banzer, IT-Spezialist Rashid «Kutzi. . .katzi», dem gestressten Chirurgen Dr. Haller oder einem seligen Hypnotiseur – alle aus dem Publikum. Sie agieren, als ob sie nie was anderes ­gemacht hätten und blättern mit dem Duo um die Wette.

Nach der Pause, o Schock, können die Schweigsamen auf einmal reden: «Pischtefahrzüüg. Blumenkohlsuppe. Eieieiei Puerto Rico ...», wird mit Fistelstimme tiriliert. «Grüezi, sind Sie der perfekte Ersatz mit dem lachenden Gesicht?», fragen die beiden Rolfe. Der Smiley-Aufkleber findet Platz auf der Brust eines Zuschauers, der sich ebenfalls auf der Bühne wiederfindet.

Dann besserwissert die vermeintliche Journalistin Uta, Inhalt komme von innehalten und fordert: «Halt mal inne». Sofort wird das Plakat «inne» hochgehalten. Christof findet eine blonde Frau im Publikum, die sich plakatig als der Tod vorstellt. «Ich bin hier, um sie zu holen ...» Die Nichtraucher hole sie am liebsten beim Sport, verrät sie. Dann ist auf einmal Jonas verschwunden. «Das Licht am Ende des Tunnels ist ein Lastwagen.» Das letzte Wort auf seinem Plakat: «Hmpf».

(Thuner Tagblatt)