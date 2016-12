In Baumstrunk geprallt: 58-Jährige stirbt bei Autounfall

Am Freitagabend geriet in Oberhofen im Bereich «Im Sackwald» ein Auto aus noch zu klärenden Gründen von der Strasse ab und prallte, nachdem es einen Wassergraben durchquert hatte, in einen Baumstrunk. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, konnte die Lenkerin, die aus Richtung Heiligenschwendi her kam, nur noch tot geborgen werden.

Bei dem Opfer handelt es sich um eine 58-jährige Frau aus dem Kanton Bern. Gemäss Polizeiangaben ging die Meldung gegen 23 Uhr auf der Einsatzzentrale ein. (mb/pkb)