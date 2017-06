Innig umarmte Musik zum Auftakt

Es dürfte fraglich sein, ob Musik wie eine Cremeschnitte sei, wie Raphael Lanz bei seiner Ansprache einen Liedermacher zitierte, denn Musik sei kalorienfrei. Nach dem Scherz des Stadtpräsidenten rief Geschäftsleitern Gisela Trost vor ausverkaufter Stadtkirche feierlich: «Die 50. Schlosskonzerte sind eröffnet!»

Der österreichische Komponist Hugo Wolf hat mit einer köstlichen Serenadenszene der Musikliteratur ein Schmankerl beschert. Dass sich der junge Wolf aus der steirischen Provinz als Kritiker des Wiener Salonblatts am heiligen Brahms rieb, bekam seiner Wiener Karriere als Sinfoniker schlecht. Danach wagte er sich mit der «Italienischen Serenade G-Dur» auf ein neues Terrain. Drei Maitage des Jahres 1887 genügten ihm dafür, die delikate Ständchenszene zu entwerfen. Federleicht intonierte die Camerata Zürich unter der Leitung von Igor Karsko das gefällige Werk und wiegte ihr Publikum in harmonischer Sicherheit, serviert mit reichlich Schlagobers.

Mit dem Cello verschmolzen

Dann betrat der Cellist Thomas Demenga die Bühne und überraschte mit der «Chamber Music III – The Nocturnal Dances of Don Juan Quixote, Op. 58». 1983 schrieb der finnische Komponist Aulis Sallinen diese nächtlichen Tänze der Señores Don Juan und Don Quixote, die es wohl ganz schön bunt treiben. Der eine ein Herzensbrecher, der andere von nachgesagter trauriger Gestalt, der seiner imaginären Dulcinea hinterhergaloppiert.

Thomas Demenga spielt sein Cello nicht nur, er verschmilzt mit dem Instrument in inniger Umarmung. Ein beschwingtes Motiv wechselt mit dämonisch anmutenden Passagen und bedrohlichen Sequenzen, um sich plötzlich in einem Tango zu verlieren. Das Werk ­bietet harmonische Steine, auf denen der Zuhörer trockenen Fusses das andere Ufer erreichen kann. Die Stromschnellen und tiefen Gewässer, die es zu überwinden gilt, stehen in spannungsreichem Kontrast.

Die Musik von Sallinen, gespielt von der Camerata Zürich und Thomas Demenga, erzählt mit lebhafter Gestik eine Geschichte, die man fast schwatzhaft nennen könnte. Das Publikum dankte dem Cellisten mit tosendem Applaus und forderte eine Zwischenzugabe, die Thomas Demenga solo mit einer Cellosuite von Johann Sebastian Bach gab.

Hauchzart und beschwingt

Zum Schluss konzertierte das Ensemble die «Serenade E-Dur für Streichorchester, Op. 22» von Antonín Dvo?ák, die im Gegensatz zu Sallinens Werk fast handzahm wirkte. Hauchzart, beschwingt, melancholisch und wiegend intonierte das Ensemble das Werk, dessen erster Satz magisch tröstlich singt. Mit einer knapp gehaltenen Zugabe endete das fulminante Konzert, das bestens auf die Schlosskonzerte einstimmte.

Am Freitag, 16. Juni, 19.30 Uhr,folgt unter dem Titel «Streichquartett plus» das «Vielsaitige Gipfeltreffen» mit dem Pavel Haas Quartet und der Cellistin Harriet Krijgh im Schloss, Rittersaal. www.schlosskonzerte.ch. (Thuner Tagblatt)