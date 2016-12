Jubiläumsausklang mit Pauken und Trompeten

Für das Finale des Jubiläumsjahres scheute die Thuner Kantorei keinen Aufwand. Unter der Leitung von Simon Jenny, der die Hauptregie führte, Stimmbildnerin Arabelle Rozinek und Korrepetition von Jean-Jacques Schmid, Christoph Zbinden und Renate Hoffmann, gelang es, Johann Sebastian Bachs unvergängliches Weihnachtsoratorium ins richtige Licht zu rücken.

Chorleiter Jenny bearbeitete Textteile so, dass sie verständlich der Gegenwart angepasst zum Tragen kamen. Mit der Kraft der Musik und der lebendig gestalteten Texte des Erzählers Markus Amrein gelang es, in die Geschichte einzutauchen, die Konzentration der Ausführenden und die Aufmerksamkeit der Zuhörenden aufrechtzuerhalten.

Für Licht und Ton waren Beat Jörg und Marianne Vögele verantwortlich. Die Umsetzung der instrumentalen Dimension lag in den Händen der Freitagsaka­demie.

Aktuell und zugänglich

Bereits 14 Tage vor der Aufführung war die Stadtkirche für beide Weihnachtstage ausverkauft. «So einen Zulauf erlebten wir beim Vorverkauf noch nie», war von einer Chorsängerin zu erfahren. Festlich mit Pauken und Trompeten im Wechsel der Klangfarben der Oboen, Flöten, Fagott, Streicher und Continuo stimmte das Orchester ein.

Das lebendige und durchsichtige Musizieren rückte weniger präzise Einsätze in den Hintergrund. Der Chor bemühte sich stets für deutliche Diktion, was sich als keine einfache Aufgabe herausstellte. Hilfreich waren der Text im Programmheft und die bildhafte Erzählung vor Beginn einer neuen Nummer. Es war nicht zu überhören, dass Jenny viel Wert auf reinen Klang und auf Präzision im Ton legt.

In Thun kamen Teile aller sechs Kantaten zu Gehör, die er mit Geschick zusammenstellte, und so wurden auch unbekanntere Passagen dem Konzertpublikum nähergebracht.

Perlend bis jubelnd

Die Thuner Kantorei wurde durch die Solisten Felicitas Erb (Sopran), Barbara Magdalena Erni (Alt), Michael Feyfar, Tenor und Dominik Wörner, Bassbariton, ergänzt. Die klare, zu Beginn noch zurückhaltende Stimme der Sopranistin entfaltete sich als Engel: «Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch grosse Freude.»

Ausdrucksvoll und beeindruckend begeisterte der Tenor als Evangelist. Intim wirkte die Tenorarie im zweiten Teil. Der überzeugende Basssänger Wörner bildete ein perfektes Duo mit der Traversflöte, in einer fliessend, perlenden Ausdrucksweise. In gehaltvollen Arien setzte sich die Altistin mit ihrer warmen, ausdrucksvollen Stimme souverän und tiefgründig in Szene und überzeugte durchwegs. Geschickt wurde die Echo-Arie mit Sopranistin, zwei Oboen, eine davon in einiger Entfernung aufgestellt, und ein paar Stimmen des Chorsoprans umgesetzt.

Jubelnd wie zu Beginn klang Bachs Meisterwerk in die aktuelle Zeit versetzt aus: «Heut steht das Tor uns offen zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr davor, Gott sei Lob, Preis und Ehr. Ja, Lob sei ihm, dem Höchsten, der uns schenkt seinen Sohn. Des freut sich der Engel Schar und singt solch neues Jahr!» Der Schlusschoral bildete einen wunderbaren Ausklang eines eindrucksvollen Konzertes und einen schönen Wegbegleiter in die Tage bis zum Jahresschluss.

(Thuner Tagblatt)