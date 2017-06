Jugendliche haben Schule verwüstet

Die Polizei hat die Verantwortlichen für die massiven Sachbeschädigungen vom vergangenen Wochenende in Wattenwil gefasst. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren haben gestanden, für die Sachbeschädigungen verantwortlich zu sein.

Die zwei Jugendliche gaben zu, in die Schulanlage an der Hagenstrasse eingedrungen zu sein und dort unter anderem Sprayereien angebracht, Scheiben eingeschlagen und Sachschaden mit Wasser verursacht zu haben, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die zwei Täter bestätigten zudem, schon an anderen Orten im Dorf Sachbeschädigungen verübt zu haben. Die beiden müssen sich nun vor der Justiz verantworten.

In der Nacht auf letzten Samstag wurden in Wattenwil an verschiedenen Orten massive Sachbeschädigungen in der Höhe von über 100'000 Franken verübt. Die Täter brachen unter anderem in die Schulanlage an der Hagenstrasse ein. Im Innern warfen sie Büchergestelle und Mobiliar um und richteten erheblichen Wasserschaden an.

Beim Coop an der Blumensteinstrasse warfen die Jugendlichen zudem Wassermelonen auf die Strasse und warfen Regale um. Auch Privatliegenschaften waren von Sachbeschädigungen betroffen. Die Polizei hatte am Sonntag einen Zeugenaufruf geschaltet. (tag/sda)