Jungfüchse im Kindergarten

Wissenswertes zum Fuchs

Abfallsäcke nicht zu früh hinausstellen

Der Rotfuchs (Vulpes vulpes) ist gemäss der Onlineenzyklopädie Wikipedia der einzige mitteleuropäische Vertreter der Füchse und wird daher meistens als «der Fuchs» bezeichnet. Sein Fell ist oberseits rötlich, unterseits weiss. Das Körpergewicht liegt zwischen 5,5 und 7,5 kg, die Körpergrösse beträgt 65 bis 75 cm, die Schwanzlänge dazu 35 bis 45 cm. Wälder, Grasland, Äcker und zunehmend auch Siedlungsgebiete sind Lebensräume für den Rotfuchs. Die ersten Stadtfüchse wurden in den 1930er-Jahren in Londoner Vororten bekannt.



Der Rotfuchs wird bereits mit etwa 10 Monaten geschlechtsreif. Nach einer Tragzeit von etwas über 50 Tagen gebiert die Fähe, die nur für zwei bis drei ­Tage im Januar/Februar befruchtungsfähig ist, vier bis sechs Junge. Sie werden vier bis sechs Wochen lang gesäugt und verlassen nach einem Monat erstmals den Bau. Neben Erdlöchern nehmen Füchse auch einfache Behausungen unter Gartenhäusern, in Baumstümpfen oder Felsspalten für die Jungenaufzucht in Beschlag. Die meisten Füchse sterben, bevor sie ein Jahr alt werden.



Der Rotfuchs ist ein anspruchsloser Allesfresser. Bei Stadtfüchsen machen natürliche Futterquellen wie Nager nur einen geringen Anteil aus. Stattdessen dominieren Früchte, Küchenabfälle (inklusive Kompost und Fleischresten) sowie für ­Katzen oder Vögel angebotenes Futter. In der Stadt begegnen sich Füchse und Hauskatzen häufig, beachten sich in den meisten Fällen aber kaum. Bei Konflikten flieht meist der Fuchs. Nur in seltenen Fällen kommt es zum Kampf.



«Der Fuchs geht wohl wieder um...»: Ein Flugblatt mit diesem Titel hat die Stadt Thun unlängst in Haushaltungen verteilt; so im Schadaugebiet an der Karl-Koch-Strasse und der Seestrasse. Laut Daniel Rychener, Stadtingenieur-Stellvertreter, erhielt das Tiefbauamt aus der Gegend Meldungen über aufgerissene Abfallsäcke. Damit sich Füchse, Katzen oder Krähen nachts nicht wieder daran gütlich tun, ruft die Stadt im Flugblatt dazu auf, den Abfall erst am Morgen des Abfuhrtages bis 7 Uhr rauszustellen oder Container (auch solche fürs Grüngut) zu benützen, die mit Hauskehricht bezeichnet sind.