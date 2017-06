Katholiken feiern 125 Jahre

Rund 13 000 Katholikinnen und Katholiken aus 42 Gemeinden gehören zur römisch-katholischen Kirchgemeinde Thun – und füllten damit fast das Hallenstadion Zürich.

Ganz so gross hat die Gemeinschaft auf Thuner ­Boden vor 125 Jahren noch nicht ausgesehen; dennoch war die Zahl an Katholikinnen und Katholiken im reformierten Thun so gewachsen, dass eine eigene römisch-katholische Kirche oberhalb des damaligen Nobelhotels Thunerhof gebaut und 1892 offiziell in Gebrauch genommen wurde: St. Marien Thun wurde im Folgejahr vom Bischof eingeweiht.

Keine 100 Jahre später – 1971 – folgte die Einweihung der zweiten römisch-katholischen Kirche auf Thuner Boden.

Beide Pfarreien – St. Marien und St. Martin – gehören zur selben Kirchgemeinde; in beiden wird während des Jubiläumsjahrs der Konstituierung der eigenen römisch-katholischen Kirchgemeinde gedacht.

Die römisch-katholische Kirche St. Marien, die 1892 in Gebrauch genommen wurde. Bild: zvg

Offizieller Festakt zum 125-jährigen Bestehen ist am Sonntag, 18. Juni, um 10 Uhr. Damit an der offiziellen Jubiläumsfeier möglichst viele Katholikinnen und Katholiken sowie Ehrengäste von Stadt, Kanton und des Bistums Basel, zu dem die Kirchgemeinde Thun gehört, mitfeiern können, findet die Festmesse erstmals nicht in einer der beiden Kirchen statt.

Mit über 1000 Personen wird ziemlich genau in der Mitte der beiden Pfarreien St. Marien und St. Martin gefeiert – in der Halle 0 auf dem Thun-Expo-Areal. Diese Ortswahl ist ein Novum in der 125-jährigen Geschichte und bietet gleichzeitig die Gelegenheit, das Verbindende der beiden Pfarreien auch örtlich zu betonen.

Eine lebendige Kirche

Dass trotz diverser Unkenrufe die Kirchenbänke laut Medienmitteilung nie leer bleiben, beweise die Tatsache, dass in beiden Pfarreien mehr als 40 Gruppen aktiv sind – von Kinder- und Jugendriegen über Chöre, Bands und Seniorengruppen bis hin zur Besuchsgruppe, die im vergangenen Jahr nicht weniger als 1348 Besuche bei Gemeindemitgliedern abgestattet hat.

So wird auch der Jubiläumsgottesdienst in der Thun-Expo-Halle von 55 Ministranten begleitet und von gut 100 Mitwirkenden aus Kirchen- und Festtagschor, Hootchers und der Band Da Capo musikalisch umrahmt.

Am anschliessenden Festakt werden Tanzgruppen aus Sri Lanka und Portugal sowie weiteren Missionen laut Mitteilung zeigen, wie farbig die römisch-katholische Kirche im Raum Thun auch heute noch ist.

So betont Kirchgemeindepräsident Remo Berlinger: «Nur eine lebendige Kirche hat Herz und Strahlungskraft, kann Menschen ergreifen, bewegen, gewinnen, zusammenführen, integrieren, Gemeinschaft schenken.» (hed/pd)