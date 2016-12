Kirchenrat-Entscheid war rechtens

Auch wenn er es nicht so beabsichtigte, hat der Thuner Regierungsstatthalter Marc Fritschi dem Grossen Kirchenrat der reformierten Gesamtkirchgemeinde Thun – also dem Kirchenparlament – ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Wie er gestern bekannt machte, hat Fritschi Ende letzter Woche die Beschwerde gegen den Entscheid des Kirchenrats vom 29. August abgewiesen.

Damals hatte der Rat beschlossen, das Kirchenzentrum Johannes per 1. Januar 2017 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen zu über­führen. Dies ermöglicht es der ­Gesamtkirchgemeinde, der Kirchgemeinde Thun-Strättligen die Johanneskirche zu entwidmen und sie umzunutzen respektive zu verkaufen. Das Kirchenzentrum kann längstens bis Ende 2018 in der heutigen Form genutzt werden (wir berichteten).

«Vorwürfe an falsche Adresse»

Marc Fritschi begründet die Abweisung der Beschwerde mit dem Umstand, dass die Gesamtkirchgemeinde die Besitzerin des Johanneszentrums sei und die Entwidmung daher in die Zuständigkeit des Grossen Kirchenrats ­falle. «Deshalb war der Entscheid vom 29. August rechtens», sagt der Regierungsstatthalter. Fritschi hält zwar fest, dass er den Ärger der Beschwerdeführer verstehen könne, «die Vorwürfe richten sich aber an die falsche Adresse». Richtiger Adressat wäre dem­zufolge der Kirchgemeinderat Thun-Strättligen gewesen, der sich bereits seit Jahren mit der Thematik der Schliessung eines Kirchenzentrums beschäftigt. Dass sich die Kirchgemeindeversammlung Thun-Strättligen im Juni in einer Abstimmung gegen die Entwidmung aussprach, war für den Entscheid des Grossen Kirchenrats insofern nicht bindend, da diese Abstimmung nur konsultativen Charakter hatte.

Beschwerdeführer warten ab

Die reformierte Gesamtkirchgemeinde zeigt sich in einer Medienmitteilung erfreut über den Entscheid des Regierungsstatthalters und schreibt: «Eine Umnutzung der kirchlichen Gebäude wird unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der Kirchgemeinde Thun-Strättligen und der Quartierbevölkerung geschehen.» Fritschi betont indes, dass sein Entscheid noch nicht rechtskräftig ist.

Die Beschwerdeführer können ihn innerhalb von 30 Tagen ans Verwaltungs­gericht weiterziehen. Ob sie dies tun werden, ist laut Oliver Jaggi noch nicht klar: «Nach den Feiertagen werden wir uns vertieft mit der Begründung von Herrn Fritschi auseinandersetzen und dann entscheiden.» Jaggi ist einer der Beschwerdeführer und zugleich Co-Präsident des im Herbst neu gegründeten Vereins Pro Kirchen Strättligen, der teilweise aus denselben Personen besteht. Der Verein hat unlängst eine Initiative zur Rettung der Johanneskirche gestartet. Bis kurz vor Weihnachten haben 300 Personen die Initiative unterzeichnet (siehe auch Ausgabe vom letzten Donnerstag).

