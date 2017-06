Klares Ja zu Landhandel in Steffisburg

Rund 15 Prozent des Landes auf dem ehemaligen Gschwend-Areal am Dükerweg gehören der Gemeinde Steffisburg. Genug dafür, in der Planung, die aktuell läuft, ein gewichtiges Wort mitzureden, zu wenig aber dafür, selber etwas bewegen zu können. Während das Gros des Areals im Besitz der HRS Investment AG ist, ist die Migros als dritter Landeigner daran interessiert, ge­nügend Fläche für neue Laden­lokale zu erhalten. Nachdem die Planung weit fortgeschritten ist und das Stimmvolk die baurechtliche Grundordnung für eine neue Wohn- und Gewerbeüberbauung abgesegnet hat, möchte der Gemeinderat nun seinen Landanteil der Migros verkaufen.

Migros plant zwei Standorte

Dass das Geschäft auch der Migros am Herzen liegt, zeigte sich daran, dass nicht nur Stefan Frehner als zuständiger Projektleiter ans Rednerpult trat, sondern mit Anton Gäumann, selber Steffisburger, auch gleich noch der Chef der Migros Aare per­sönlich im Saal sass. Sie waren gekommen, um Bedenken aus­zuräumen, wonach es kaum im Interesse der Migros sein könne, sowohl im Oberdorf in den be­stehenden Laden zu investieren als auch in einen neuen Laden im Unterdorf auf dem heutigen Gschwend-Areal.

Mit «Wir werden das Oberdorf bestehen lassen» sagte Frehner jenen Satz, den die meisten der anwesenden Mitglieder des Grossen Gemeinderates (GGR) am Freitag erwarteten. Die Filiale im Oberdorf werde umgebaut und durchgehend geöffnet sein. «Mit dem Zukauf des Bären-Areals sichern wir uns Zufahrt und Warenanlieferung», erklärte er. Die Umbauarbeiten im heutigen Oberdorf-Märit sollen schon in den Sommerferien starten. Gefragt nach der Wirtschaftlichkeit zweier Läden auf so engem Raum, wies Frehner darauf hin, dass die Filialen im Ober- und im Unterdorf unterschiedlich ausge­richtet sein sollen. «Steffisburg hat für uns grosses Potenzial», sagte er.

3 Millionen Verkaufserlös

Die Parzellen, welche die Gemeinde der Migros im Unterdorf abtreten will, liegen im Süd­westen des Düker-Areals an der Austrasse und sind insbesondere zur Erschliessung der neuen Überbauung mit Gewerberäumen und rund 120 Wohnungen von zentraler Bedeutung. Die ­total rund 2500 Quadratmeter Land – 1890, wenn die Strassenfläche abgezogen wird – sollen für rund 3 Millionen Franken den Besitzer wechseln.

Gleichzeitig mit dem Land­handel wollte der Gemeinderat vom Parlament die Ermächtigung, das Geld aus dem Verkauf später wieder auszugeben, um sich in die 100-Millionen-Überbauung einzukaufen. Im April stimmte der GGR bereits einer ähnlichen Bedingung bei einem Landhandel im Oberdorf zu. Damals ging es um 5 Millionen aus dem Verkauf einer Parzelle an der Scheidgasse. Auch mit diesem Geld kann die Gemeinde Liegenschaften auf dem Düker-Areal erwerben.

Insgesamt würden ihr also 8 Millionen Franken dafür zur Ver­fügung stehen, im überbauten Gschwend-Areal Wohn- und Geschäftsraum zu kaufen. Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) betonte indes, dass die Gemeinde nicht verpflichtet sei, dereinst am Dükerweg Liegenschaften zu erwerben. «Wenn wir aber wollen, muss der Investor uns berücksichtigen.»

Blankocheck über 8 Millionen

Reto Neuhaus von der FDP/GLP-Fraktion honorierte das Vor­gehen des Gemeinderates mit den Worten: «Wie schon beim Geschäft an der Scheidgasse soll der Handlungsspielraum für den Gemeinderat möglichst gross sein.» Die Lacher auf seiner Seite hatte Thomas Schweizer von der EVP/EDU-Fraktion, als er die amtierenden Gemeinderäte in die «moralische Pflicht nahm», nächstes Jahr bei den Wahlen noch einmal anzutreten. Schliesslich sei die Zusage, dem Rat einen «Blankoscheck» über 8 Millionen Franken auszustellen, «ein riesiger Vertrauensbeweis».

Wie Schweizer regte auch Franziska Friedrich Hörr für SP und Grüne an, dass die Gemeinde mit ihrem ­Engagement in der neuen Überbauung zahlbaren Wohnraum oder gar Sozialwohnungen schaffen könnte. Während der Verkauf der vier Parzellen an die Migros einstimmig passierte, gab es bei der Ermächtigung für den Kauf von Liegenschaften in der neuen Überbauung zwei Enthaltungen neben 25 Ja-Stimmen.

