Kleine Bibliothek mit viel Herz

«Ich glaube, es wäre auch im Geist meiner lieben Mutter gewesen, dass die Gemeindeglieder von Kiesen den Nutzen dieser Bücher hätten.» Am 9. April 1990 endete Yvonne Dollfuss ihren Brief an den Gemeindepräsidenten der Gemeinde Kiesen mit diesen Worten und legte mit ihrer Bücherspende aus dem Schloss Kiesen den ersten Grundstein für die heute 25-jährige Gemeindebibliothek. Am Sonntag lädt die Bibliothek deshalb zum Jubiläumsfest mit Pizzaessen, Spielen und Ballonwettbewerb ein.

Wünsche sind willkommen

Auch nach 25 Jahren ist die Gemeindebibliothek bei Schülern sowie Erwachsenen sehr beliebt. «Die Arbeit macht uns sehr viel Spass, und wir machen hier alles mit sehr viel Leidenschaft», sagt Sonja Mühlemann, die seit 2011 in der Bibliothek arbeitet.

Den Erfolg der kleinen Bibliothek schreiben die Mitarbeiterinnen vor allem auch dem familiären Umgang mit den Besuchern zu. «Manche Leute kommen gleich mit ganzen Listen oder auch nur mit einzelnen Wünschen zu uns», sagt Christine Huber, «wir haben sehr viele Krimileser hier, und ich halte mich natürlich auf dem Laufenden. Die Leute reissen sich immer um die neuen Bücher.»

Sehr wichtig sei aber auch die Mitarbeit der Lehrerinnen und Lehrer der Primarschule, die die Schüler zum Lesen ermuntern. «Eine Lehrerin fragt ihre Schüler immer wieder, ob sie ihr Buch wirklich fertig lesen können. Es ist nämlich wichtig, dass sich die Kinder nicht zu hohe Ziele stecken und dann entmutigt sind», sagt Sonja Mühlemann.

Um das Angebot auch immer wieder auffrischen zu können, arbeitet die Bibliothek mit Bibliomedia Solothurn zusammen, was laut den Mitarbeiterinnen Vor- und Nachteile habe. «Da wir die Bücher nur ausleihen, ‹verschwinden› einige Bücher dann auch wieder», sagt Sonja Mühlemann.

Diese Zusammenarbeit habe jedoch auch zur kompletten Computerisierung der Bibliothek geführt. «Das war ein sehr grosser Schritt, der sich aber gelohnt hat, denn wenn viele Leute hier waren, kamen wir mit den Kärtchen viel zu langsam voran», sagt Christine Huber.

Märchen für alle

Die Bibliothek bietet nicht nur Bücher und andere Medien an, sondern organisiert auch immer wieder Anlässe für Kinder und Erwachsene. «Ich habe ein Repertoire an Volksmärchen aus der ganzen Welt, die ich an zwei Nachmittagen den Kindern erzähle. Dabei passe ich die Themen der Jahreszeit an, da wir so einen Nachmittag immer im Herbst und im Frühling organisieren», sagt Christine Huber, die eine Ausbildung zur Märchenerzählerin abgeschlossen hat.

Für Erwachsene werden die Erzählungen mit Lesungen von Mitarbeiterin Susanna Lundsgaard-Hansen ergänzt. «Wir freuen uns auch immer wieder über neue Kunden und laden alle aus den umliegenden Dörfern ein», sagt Sonja Mühlemann. Beim Jubiläumsfest vom Sonntag seien alle Interessierten herzlich eingeladen. «Wir hoffen, dass unser Angebot weiterhin rege genutzt wird und wir noch lange hier bleiben können.»

Das Jubiläumsfest findet am Sonntag, 18. Juni, in der Turnhalle oder auf dem Sportplatz statt. 12 Uhr bis 17 Uhr: Pizza, Plaudern und Spielen, Ballonwettbewerb. 15 Uhr: Konzert der Schülersteelband Tequila. (Berner Zeitung)