Leidenschaft für Trommelwirbel

«Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass wir uns den Herausforderungen stellen und viele Jugendliche für das schöne Hobby begeistern können»: Mit diesen Worten zeigt Daniel Stucki, Präsident des Tambourenvereins Blumenstein, in der Festschrift zum 50-jährigen Bestehen das grösste Anliegen der Mitglieder auf. Die zehn aktiven Tambouren wollen ihre Leidenschaft für Takt und Trommelwirbel an die nächste Generation weitergeben.

Derzeit scheinen sie mit ihren Bemühungen Erfolg zu haben. Acht junge Männer und eine junge Frau lernen als Jungtambouren, was die Routiniers in Sachen offene, geschlossene, einhändige und Einzelschlagwirbel schon lange können.

In der Thuner Kaserne

Der Wattenwiler Hans Peter Künzi (während 28 Jahren Sektions- und Jungtambourenleiter) und Samuel Winkler (während 30 Jahren ebenfalls Leiter der Jungtambouren) gehören zu den Gründungsmitgliedern. Gemeinsam mit anderen Jungen, darunter dem späteren Gemeindepräsidenten Konrad Wenger (während 21 Jahren Präsident des Vereins), liessen sie sich von Instruktor Otto Wenger, damals Mitglied des Militärspiels, für das Schlaginstrument mit auf­gespanntem Fell begeistern.

In der Thuner Kaserne wurde geübt und geprobt, bis erste öffentliche Auftritte möglich wurden. Die Freude am Takt führte am 1. Juli 1967 schlussendlich zur Gründung des Tambourenvereins Blumenstein.

Ausgezeichnet

Nach und nach erweiterten die Mitglieder des Vereins ihr spielerisches Können. Dadurch stand der Teilnahme an zentralschweizerischen und eidgenössischen Trommler- und Pfeifertreffen nichts mehr im Weg. Gerne erinnern sich die Altherren an ihren Erfolg in Basel im Jahr 2000. Damals erreichte die Sektion Blumenstein, unter ­anderem mit dem Stück «Sion 1996» von Hans Luterbacher, mit 111,9 Punkten den 1. Rang: «Das Komma 9 war für uns sehr wichtig», sagt Hans Peter Künzi, «denn wie beim Kunstturnen entscheiden auch bei der Bewertung für Trommelstücke oft ein oder zwei Zehntel über den Sieg.»

Zweistündiger Umzug

Darüber und über zahlreiche weitere Erfolge und Teilnahmen an Feiern und Umzügen im In- und Ausland ist die Freude nach wie vor gross. Gerne erinnern sich die langjährigen Mitglieder an den Umzug im deutschen Worms 1980: «Am Umzug zum Backfischfest sind wir damals knapp zwei Stunden ge­laufen», blickt Samuel Winkler zurück. Mit einem Schmunzeln berichten er und Künzi, dass es an grossen Festen üblich sei, dass die ganze Nacht durchgetrommelt werde. Da gebe es dann doch den einen oder die andere, die im Nachtlager im Luftschutzkeller einen Gehörschutz aufsetzten.

An der Spitze

Diese Freude am Rhythmus und am Geselligen möchten die langjährigen Mitglieder auch in den Jungen wecken und ihnen zeigen, wie viel Freude es bereiten kann, als Trommlerin oder Trommler in der Sektion oder an der Spitze der Musikgesellschaften Blumenstein und Wattenwil den Takt anzugeben. Am kommenden Sonntag wird am grossen Umzug mit Gastformationen zu sehen sein, wie turbulent die Altherren und die Jungdrummer der Blumensteiner Tambouren gemeinsam mit ihren Schlägern wirbeln können. (Berner Zeitung)