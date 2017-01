Markant höherer Gewinn und höheres Eigenkapital

«Das Geschäftsjahr 2016 verlief für die Raiffeisenbank Thunersee äusserst erfolgreich», teilte die Bank am Mittwoch mit. Der Jahresgewinn erhöhte sich von 539'616 Franken auf 780'240 Franken, was einem Plus von 45 Prozent entspricht. In den Hypothekarausleihungen und den Kundeneinlagen habe die Bank erneut ein solides Wachstum verzeichnet, heisst es in der Mitteilung weiter.

Mehr Eigenkapital

Die im ersten Halbjahr 2016 durchgeführte Mehrfachzeichnung habe der Bank zusätzliches Genossenschaftskapital von 24 Millionen Franken gebracht. «Dies und der Zuwachs in den Kundengeldern sind Beweis für das hohe Vertrauen der Genossenschafter.» Bankleiter Marcel Andrey wird mit den Worten zitiert: «Dank dieser soliden Eigenkapitalbasis sind wir für weiteres Wachstum optimal gerüstet. Die Hypothekarforderungen er­höhten sich gegenüber 2015 um 2,87 Prozent von 1,04 Milliarden auf 1,07 Milliarden Franken.

Ausgaben sinken

Als permanente Aufgabe nehme die Kostenkontrolle einen hohen Stellenwert ein, schreibt die Bank. «Dank systematischer Realisierung von Einsparmöglichkeiten konnte der Geschäftsaufwand in der vergangenen Berichtsperiode reduziert werden.» Er sank um 3,82 Prozent auf 9 Millionen Franken und setzt sich zu 59 Prozent aus Personalaufwand und zu 41 Prozent aus Sachaufwand zusammen. (egs)