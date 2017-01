Nach dem Jazzpreis gehen Shane Quartet jetzt «Live»

«Die Schweizer Jazzszene ist nicht so gross, da lernt man sich schnell kennen», sagt Michael Gilsenan. So habe auch seine Band, das Shane Quartet, zusammengefunden. Nachdem Gilsenan zuerst mit Bassist James Krüttli und Schlagzeuger Philipp Leibundgut als Trio zusammengespielt hatte, fand vor etwa zwei Jahren der zweite Saxofonist Gabriel Wenger zur Truppe. Jetzt hat das Quartett seine erste Platte, «Live», aufgenommen.

Jazzpreis bringt Erfolg

Bereits seit Dezember sind die vier jungen Jazzmusiker mit ihrer CD auf Tournee. Acht Konzerte werden in den kommenden Wochen im Rahmen der Tour in verschiedenen Schweizer Städten gespielt, auch in Steffisburg und Thun machen die Musiker halt. In Deutschland stehen ebenfalls Auftritte an, darunter ein Konzert im Jazzclub Biberach, wo Shane Quartet im April 2016 den renommierten Biberacher Jazzpreis gewann, einen der wenigen international ausgeschriebenen Preise für den Jazznachwuchs.

«Das war eigentlich ein Schuss ins Blaue, als wir uns da an­gemeldet haben», erinnert sich Gilsenan. «Der Preis hat aber schon einen hohen Stellenwert in der heutigen Zeit, wo jeder eine CD produzieren kann.» Seit diesem Erfolg werde die Band für deutlich mehr Konzerte gebucht.

«Ich war etwa dreizehn Jahre alt, als ich angefangen habe, Saxofon zu spielen», sagt Michael Gilsenan. Seit Beginn war der 2013 verstorbene Thuner Jazzmusiker Raphael «Paffy» Zehnder Gilsenans Musiklehrer und Mentor. Auf den Weg des Berufsmusikers wurde der 25-jährige Steffisburger, der ursprünglich Schreiner gelernt hat, ebenfalls von Zehnder gebracht: «Paffy Zehnder hat mir erstmals Kontakt mit Berufsmusikern ermöglicht.» Diese Begegnungen machten Eindruck beim Jungmusiker.

Er entschied sich, nach Abschluss seiner Ausbildung an der Hochschule der Künste Bern Saxofon zu studieren. «Als Paffy Zehnder krank wurde, übergab er mir den Schlüssel zu seinem Musikatelier. Ich spiele heute auch sein Saxofon», erzählt Michael Gilsenan. Im ehemaligen Atelier seines Lehrers unterrichtet er seit 2012 selber Musikschüler.

Auch ein Komponist

Gilsenan musiziert nicht nur, er komponiert auch alle Stücke für die Band selber. Inspiration dazu finde er beim Hören alter Jazzmusiker wie Lennie Tristano mit den Saxofonisten Warne Marsh und Lee Konitz. Gerade dürfte er wieder fleissig am Komponieren sein: Auf Ende 2017 sei bereits das zweite Album des Shane Quartet geplant, verrät Gilsenan. An neuen Projekten wird es ihm und der Band in nächster Zeit kaum mangeln.

Shane Quartet in concert: Alte Schmitte, Steffisburg, Freitag, 20. 1., 20.30 Uhr, Eintritt frei, Kollekte

Alte Oele, Thun, Montag, 6. 2., 20.30 Uhr, Eintritt frei, Kollekte. (Berner Zeitung)