Neuer Chef in der Autolackiererei

Ob Motorhaube eines Traktors, Benzintank eines schnittigen Motorrads oder Autokarosserie. Genau vier Jahrzehnte lang wirkte Andreas Wüthrich Tag für Tag in seiner Automalerei im Aebnit in Unterlangenegg und lackier­te im Einmannbetrieb die un­terschiedlichsten Fahrzeugteile. «Im kommenden Mai werde ich pensioniert, jetzt ist es Zeit, das Geschäft in jüngere Hände zu ­geben», sagt der Automaler. Zumal es gelungen ist, mit dem 44-jäh­rigen Benno Mauerhofer aus ­Oppligen einen Nachfolger zu finden. «Damit wird der Betrieb nahtlos weitergeführt», betont Andreas Wüthrich.

Seit dem Jahreswechsel führt Benno Mauerhofer das Geschäft – ebenfalls im Einmannbetrieb – unter dem Namen Lackart Carrosserie und Autospritzwerk weiter. Mauerhofer ist seit über 20 Jahren in der Automobilbranche tätig.

Als ausgebildeter Automonteur und Autolackierer arbeitete er zuletzt in leitender Position in einem Autolackiererbetrieb in der Region Thun und engagiert sich zudem in der Ausbildung von Lernenden als Prüfungsexperte. «Neu verwende ich ausschliesslich umweltschonende Farben auf Wasserbasis», erläutert der Nachfolger, der nebst Lackierarbeiten künftig ebenso Karosseriearbeiten und anderes rund um Fahrzeuge anbietet.

Andreas Wüthrich jedenfalls ist glücklich über die Nachfolgelösung. «Ich freue mich, nun ­etwas mehr Zeit für Velotouren und anderen Sportarten zu ­haben», sagt er.

