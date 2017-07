Neuer Koloss an der Aarestrasse

Thun Jetzt wird der lang geplante Ausbau des Expo-­Geländes Wirklichkeit. Der Bau der neuen Ausstellungshalle ist im Gang. Das Gebäude wird in Etappen realisiert und 2019 bezugsbereit sein. Mehr...

Thun Ab Herbst wird der Verkehr auf der A 6 Richtung Oberland über die Allmend umgeleitet, damit der Tunnel saniert werden kann. Jetzt beginnen die Bauarbeiten, die Auswirkungen auf die Freizeitnutzung haben. Und: Die Galerie am südlichen Tunnel-ende wird abgebrochen. Mehr...

Thun Die Wohnbaugenossenschaft Nünenen ersetzt Altbauten an der Feldstrasse. Der Grundstein ist gelegt. In 26 Wohnungen werden rund 80 Menschen Platz finden. Bisher waren es 20 Menschen in 16 Wohnungen. Mehr...