Neues Gesicht für 25 Millionen

Überall werden Gebäudehüllen energetisch saniert und Balkone vergrössert – auch in Thun. Kürzlich hat die Wohn- und Baugenossenschaft Thun ein solches Projekt abgeschlossen (wir berichteten).

Jetzt steht eine Gesamtsanierung der Siedlung Strättligen im Dürrenast der Immosip AG, einer Immobiliengesellschaft von UBS Fund Management (Basel), an. Das Projekt umfasst acht drei- bis sechsgeschossige Gebäude mit 138 Mietwohnungen. Die Besitzerin rechnet mit Kosten von um die 25 Millionen Franken.

Die Siedlung wurde 1965 erbaut und befindet sich zwischen Balm-, Meisen- und Eggenweg sowie Fellerstrasse. Die Immosip AG hat zwar immer wieder in den Unterhalt investiert, in den 80er-Jahren zum Beispiel auch in die Sanierung der Gebäudehülle.

Diese Dämmung ist nun zum Teil beschädigt und entspricht den heutigen energetischen Anforderungen nicht mehr. Das soll nun korrigiert und gleichzeitig die Balkone vergrössert werden. Das Baugesuch wurde bereits eingereicht.

Diverse Abklärungen

Die Bauherrschaft beabsichtigt, eine zentrale Unterfluranlage mit Containern für die Abfallentsorgung zu schaffen. Auch die Umgebung mit Kinderspielplatz und Aufenthaltsbereich soll neu gestaltet werden. Ausserdem wird in einem Gutachten empfohlen, die Tragfähigkeit der Einstellhallendecke zu stärken.

Im Rahmen der Sanierung soll das in den 80er-Jahren veränderte architektonische Erscheinungsbild wieder korrigiert werden. Es soll der «äussere architektonische Ausdruck an die Formensprache der Ersterstellungszeit angelehnt werden», umschreibt es die Bauherrschaft.

«Es gibt aber keine Aufstockung.»Sabrina Adam, Immosip AG

«Die Details der Sanierung werden derzeit mit der zuständigen Baubehörde abgestimmt», sagt Pressesprecherin Sabrina Adam. Ein verbindlicher «Fahrplan» sei deshalb erst möglich, wenn das Genehmigungsverfahren abgeschlossen sei. Dann sollen auch die Mieter detailliert informiert werden.

Die Sanierung soll «grundsätzlich» im bewohnten Zustand erfolgen. Will heissen, mit Ausnahme der Bewohner der Einzimmerwohnungen, müssen die Mieter nicht ausziehen. Noch unklar ist, ob und wenn Ja um wie viel die Mieten erhöht werden müssen.

Es braucht Ausnahmen

Das Baugesuch beansprucht Ausnahmen. Zum Beispiel wegen Bauens innerhalb einer ­genehmigten Baulinie, Überschreiten des grossen Grenzabstandes und Überschreiten der maximalen Geschosszahl. «Es gibt aber keine Aufstockung», präzisiert Sabrina Adam.

Der Grund liegt darin, dass die sechsgeschossigen Gebäude mit der heute gültigen Wohnzone 3 nicht übereinstimmen. Diese wurde erst im späteren Zonenplan installiert. Zudem verändern sich die Grenzabstände wegen der Balkonvergrösserung. Die Bewilligung der Ausnahmen dürften aber eine Formsache sein. Die Siedlung Strättligen bildet eine unbestrittene Einheit, und so soll es auch bleiben.

(Thuner Tagblatt)