Reinzüchter im Vormarsch

Die 169 Teilnehmer der Hauptversammlung der Schweizerischen Vereinigung zur Erhaltung und Förderung der reinen Simmentaler Fleckviehrasse (SVS) wählte die Kuh Roman/Livia zur Simmentaler Kuh des Jahres. Sie gehört Hansueli Aebersold aus Beatenberg. Roman/Livia distanzierte die starke Konkurrenz aus vier Mitbewerberinnen mit deutlichem Abstand.

Auftritt an der Agrimesse

Die erste öffentliche Präsenz von reinen Simmentalern steht kurz bevor. Es ist die Agrimesse, die vom 2. bis 5. März in Thun stattfindet und an der es sechs Reine zu bestaunen gibt. Interessierte Züchter, die gerne mit je einer Kuh teilnehmen möchten, sind gebeten, sich beim Präsidenten Christian Tschiemer aus Habkern zu melden. Desgleichen sind zwei weitere Ausstellungen bereits angesagt: so die Teilnahme an einer internationalen Zuchtviehausstellung im Herbst in Frankreich.

Hier seien bereits vier absolute Spitzentiere der reinen Simmentaler gemeldet, hiess es an der Versammlung. An der Versammlung wurde der Wunsch laut, die Tiere vor Ort zu verkaufen. Dies aus Vorsicht vor Krankheiten. Eine weitere Ausstellung ist die Reinzüchter-Eliteschau an der Thun-Expo vom 21. November. Laut OK-Präsident Dietmar Ackermann erwartet er eine ­«exzellente Schau» mit lauter Spitzentieren. Die SVS zählt 872 Mitglieder mit insgesamt 24 228 Herdebuchtieren, Tendenz steigend. (Berner Oberländer)