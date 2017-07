Reise rund um die Welt bei Am Schluss

Ein Wahrzeichen des Thuner Sommers auf dem Mühleplatz – das Riesenrad – steht schon seit einigen Tagen bereit. Ab morgen entfaltet ein weiteres Wahrzeichen seine Wirkung: Mit dem Konzert des Solothurner Rappers Manillio um 20 Uhr beginnt die diesjährige Ausgabe des Mokka-Festivals Am Schluss. Während zwölf Tagen wird im hinteren Teil des Platzes wieder Musik Trumpf sein.

Nach dem Tod von Mokka-Betreiber Pädu Anliker im vergangenen Oktober war zunächst unklar, ob und wie es mit Am Schluss weitergeht. «Wir haben Anfang Jahr im Team diskutiert, ob wir das Festival ohne Pädu, bei dem immer alles zusammengelaufen war, stemmen können», blickt der neue Clubgeschäftsführer, Marc Schär, zurück. «Weil aber auch in der Crew viel Know-how vorhanden ist, entschieden wir uns zum Weitermachen.»

Zu Am Schluss gehörten in der Vergangenheit auch die teils legendären An- und Abmoderationen von Anliker. Diese Aufgabe wird nun Schär übernehmen: «Es wird anders und nicht mehr das Gleiche sein. Aber ich mache diesen Part auf meine Art und werde nicht versuchen, Pädu zu kopieren», sagt der 44-Jährige.

Mit viel World Music und Folk

In Sachen Infrastruktur setzt die Mokka-Crew auf Bewährtes: Das Festival wird im gleichen Rahmen und in der gleichen Grösse wie in den letzten Jahren durchgeführt. Der Eintritt ist nach wie vor frei; die Veranstalter weisen aber daraufhin, dass sie auf Spenden angewiesen sind.

«Wir hatten während der Club-Saison etwas wenig World Music im Programm, deshalb holen wir das jetzt nach.»Marc Schär

Bei der Programmauswahl fällt auf, dass die Ausgabe 2017 von reichlich World Music, Folk oder Reggae, aber kaum von Hip-Hop oder Rock geprägt sein wird. Ergab sich dies zufällig, oder war es ein bewusster Entscheid? «Ein bisschen beides», hält Schär fest. «Wir hatten während der Club-Saison etwas wenig World Music im Programm, deshalb holen wir das jetzt nach.»

Es sei schon immer ein Ziel von Am Schluss gewesen, dem Publikum Musik aus aller Welt zum Entdecken und nicht nur Mainstream anzubieten. «Letztlich wird aber alles ‹mühleplatztauglich› sein», verspricht Marc Schär. Er meint damit, dass sämtliche gebuchten Bands eine «gewisse Zugänglichkeit» aufweisen.

Supporter spielen nur kurz

Neu ist diesmal, dass jeweils am Freitag und am Samstag, wenn die Shows um 21 Uhr beginnen, zwei Bands auftreten. Die Mokka-Crew hatte sich ursprünglich eine Verlängerung der Konzertabende erhofft. Die Spielzeit von total zwei Stunden wird jedoch nicht verlängert.

«Es gab zu diesem Thema letztes Jahr einen runden Tisch, an dem noch Pädu Anliker teilnahm, und von dem wir zunächst nichts wussten», erklärt Schär. «Wir halten uns an die Spielregeln, die dort beschlossen wurden.» Allenfalls könne eine mögliche Verlängerung zu einem späteren Zeitpunkt wieder diskutiert werden.

«Wir halten uns an die Spielregeln, die am runden Tisch beschlossen wurden.»Marc Schär

Für die Ausgabe 2017 bedeutet es aber, dass die Supporting Acts nur ein kurzes Set von 25 bis 30 Minuten spielen, bevor nach einer kurzen Pause die Hauptband die Bühne betritt. Ob unter diesen Umständen auch in Zukunft wieder auf Supporting Acts gesetzt werde, ist laut dem Mokka-Geschäftsführer derzeit noch offen: «Es kommt ganz auf die Erfahrungen an, die wir an den kommenden zwei Wochenenden machen werden.»

Viel Goodwill von Privaten

Nebst den Hauptsponsoren wird Am Schluss an acht von zwölf Festivaltagen zusätzlich von einem Abendsponsor unterstützt. Darunter befinden sich auch Private wie etwa die Familie Anliker. «Die Spende beträgt einen guten vierstelligen Betrag», verrät Marc Schär.

Die Unterstützung zeige, dass das Festival auf viel Goodwill aus der Bevölkerung zählen könne. Bei den Spendern gibt es gewissermassen zwei Gruppen: Jene, die sich eine bestimmte Band aussuchen und bewusst diesen Abend unterstützen wollen, und jene, die den Betrag unabhängig vom Programm spenden. (Berner Zeitung)