Rico-Reisebüro schliesst nach 29 Jahren

«Es ist schon ein eigenartiges ­Gefühl – aber der Entscheid war richtig», sinniert der 68-jährige Beat Rickli mit etwas Wehmut. Nach 29 Jahren schliesst er heute sein Reisebüro Rico im Burgzentrum mangels Nachfolger. Geografie und Reisen faszinierten den gebürtigen Oberaargauer schon als Kind. Gerne hätte er deshalb eine Lehre als Reisefachmann gemacht; «aber Reisebüros gabs damals nur ganz wenige», resümiert er.

Umweg über Banklehre

Weil es laut Ricklis Umfeld als sicherer Beruf mit guter Pension galt, entschloss er sich für eine Banklehre. Das Angebot der damaligen Bank Langenthal, samstags freiwillig im angegliederten Reisebüro auszuhelfen, kam ihm gerade recht, und er nutzte die Gelegenheit mit Begeisterung. «Das hat mir bestätigt und mich darin bestärkt, dass ich mehr Touristiker denn Banker bin», blickt er mit Schmunzeln zurück. Nach Sprachaufenthalten im Welschland und in England trat Rickli vor 48 Jahren in die Dienste des Reiseanbieters Hotelplan in Thun ein. Anfangs amtete er als Kassier und wurde später jüngster Filialleiter.

Vor 29 Jahren entschloss Rickli sich zur Selbstständigkeit – zusammen mit Jean Pierre Combe, der seinerseits schon seit mehreren Jahren nicht mehr aktiv im Geschäft ist. Der Büroname Rico leitet sich aus Rickli und Combe ab und wurde bald zur vertrauenswürdigen Adresse. «Wir konnten uns einen treuen Kundenstamm aufbauen, und daraus sind Freundschaften entstanden, die zum Teil bis heute gelten», zieht Beat Rickli eine positive Bilanz.

Voraussetzung dafür seien Vertrauenswürdigkeit, Seriosität, Ehrlichkeit, Fachwissen und fundierte Kenntnis über Angebote und Qualität der verschiedenen Destinationen. Letzteres hat Beat Rickli sich in unzähligen Reisen aufgebaut. So etwa in den USA, Kanada und Australien. «Es waren zwar meist nicht reine Ferien, aber ich habe viel von der Welt gesehen und erlebt», hält er fest.

Nie aufgegeben

Beat Rickli hat sämtliche Turbulenzen in der Branche mit- und überlebt. Als einschneidende Ereignisse nennt er den Golfkrieg, die Anschläge auf die Zwillingstürme in New York 2001 und das Grounding der Swissair im selben Jahr: «Danach ging jeweils über Monate gar nichts mehr», erinnert er sich. Und natürlich spürte auch Rico Reisen das veränderte, elektronische Buchungsverhalten der Kundschaft und stetig sinkende Margen. «Aufgeben war aber nie ein Thema», versichert Beat Rickli.

Schon vor einigen Jahren hat sich Rickli mit dem Thema Pensionierung und Zukunft seines Reisebüros beschäftigt. Seinem langjährigen Mitarbeiter Roman Zobrist (39) war die alleinige Übernahme des Büros zu gewagt, und er fand keinen geeigneten Partner. Deshalb folgt nun die endgültige Schliessung des Büros. Sämtliche Dossiers, die 2017 betreffen, werden der Geschäftsstelle Hotelplan im Aarezentrum übergeben. Dort wird Roman Zobrist ab Neujahr Filialleiter – und somit für Rico-Kunden ein vertrautes Gesicht und ihnen bekannter Ansprechpartner sein.

Reisen bleibt Ricklis Hobby

Beat Rickli wird noch bis Ende Februar temporär Altlasten aufarbeiten und die Geschäftsaufgabe regeln. «Ich freue mich darauf, von Zeitdruck und Geschäfts­risiko entlastet zu sein», sagt der leidenschaftliche Reisende: «Reisen bleibt aber mein grosses Hobby.» Es gebe auf der Welt noch manches Ziel zu entdecken.

(Berner Zeitung)