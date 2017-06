Schule Seefeld: Stadt beschliesst Sofortmassnahmen

Der Thuner Gemeinderat hat sich eingehend mit dem desolaten Zustand der Schule Seefeld befasst. In einer Mitteilung vom Montagmorgen schreibt er, er bedauere die schwierige Schulraumsituation und nehme die Sorgen der Eltern ernst. Es gelte nun, wieder gegenseitiges Vertrauen zwischen Eltern und Behörden zu schaffen.

Das Amt für Stadtliegenschaften hat den Zustand der Schule analysiert und erste Massnahmen getroffen. Das undichte Oberlicht sei bereits repariert und der Teppichbelag im Eingangsbereich ersetzt. In den Sommerferien werden weitere Unterhaltsarbeiten vorgenommen:

Türen/Eingänge: Beide Eingangstüren werden umbandet, damit die Öffnung nach aussen erfolgt. Die Fassade im Bereich der Türen wird geflickt und neu gestrichen. Die Hintertüre zum Garten wird überprüft, gerichtet und allenfalls ersetzt.

Aufenthaltsraum: Prüfen und reinigen des Bodenbelags. Je nach Ergebnis wird er ersetzt.

Wetterschutz Eingangstür: Das Vordach beim Eingang des Schulhauses wird ersetzt.

Schöpfli beim Schulhaus: Erneuerung des Geräteraums.

Spielgeräte: Rutschbahn und Schaukel werden ersetzt (Massnahme aus der jährlichen Spielplatzüberprüfung).

Verglasung/Fensterschreiben: Überprüfen der Fenster. Wo notwendig werden defekte/trübe Glasschreiben ersetzt.

Garderobe: Auffrischen der Garderobe und Demontage der Zwischenwand. Die Einrichtung bzw. Möblierung wird ersetzt.

Fassade Gartenseite: Schäden werden repariert, die Fassade teilweise gestrichen.

Schadstoffgutachten, Nutzungspotential kantonaler Schulräume

Betreffend der städtischen Schulsituation besteht eine Abhängigkeit vom kantonalen Standortentscheid bezüglich des Gymnasiums Seefeld. Noch ist der Entscheid des Kantons zu einer allfälligen räumlichen Zusammenlegung beider Gymnasien am Standort Schadau hängig.

Die Stadt hat sich in den letzten Tagen mit den zuständigen kantonalen Behörden in Verbindung gesetzt, um zu prüfen, ob die Primarschule Seefeld vorübergehend in den Räumen des Gymnasiums Seefeld untergebracht werden könnte. Leider besteht dazu keine Möglichkeit.

Die Stadt prüft zudem, ob ein Umzug des Kindergartens Seefeld an den Standort Schubertstrasse 10 möglich wäre. Des Weiteren hat das Amt für Stadtliegenschaften ein Schadstoffgutachten in Auftrag gegeben. Die Resultate sind in den nächsten Wochen zu erwarten.

Beantwortung der Fragen der Eltern

Am 20. Mai 2017 hat sich eine Gruppe von Eltern aus dem Seefeld mit einem Fragenkatalog zur Schulraumsituation an den Gemeinderat gewandt. Am 31. Mai 2017 führte die Stadt eine Informationsveranstaltung durch. Dabei konnten nicht alle Fragen zur Zufriedenheit der Eltern beantwortet werden. Deshalb wurde ein ausführliches Antwortschreiben verfasst, das der Gemeinderat den Eltern zusammen mit dem Massnahmenkatalog zugestellt hat. Im Zusammenhang mit der Schule Seefeld wurden auch Vorwürfe gegen städtische Behörden erhoben. Die heutige bauliche Situation hat eine lange Vorgeschichte, es sind zahlreiche Akteure beteiligt.

Der Gemeinderat hat nun eine interne Aufarbeitung angeordnet mit dem Ziel, den Sachverhalt, die Zuständigkeiten und das Zusammenwirken der betroffenen städtischen sowie externen Stellen zu beleuchten. Die Ergebnisse werden anschliessend von einer unabhängigen Stelle überprüft. (flo/pd)