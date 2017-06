Seefeld: Probleme in der Kommunikation geortet

Ein Vater brachte es am Ende des Anlasses auf den Punkt: «Die ­Zusammenarbeit der verschiedenen Player klappte in der Vergangenheit ganz offensichtlich nicht. Wenn es bei mir reinregnet, warte ich nicht mehrere Monate oder Jahre, bis ich das Dach flicken ­lasse.» Er rief den zuständigen Gemeinderat Roman Gimmel (SVP), welcher dem Elternabend als Gast beiwohnte, zu einem besseren Austausch unter den Ämtern, zu besserer Koordination und Kommunikation auf. Und bestätigte damit die Wichtigkeit der anstehenden internen Untersuchung, welche der Thuner ­Gemeinderat im Nachgang zur «Affäre Seefeld» beschlossen hat.

Sowieso war die Kommunikation oder besser gesagt deren Fehlen das eigentliche Schlagwort des Abends, zu welchem die Schulkommission und die Schulleitung geladen hatten, um die Geschichte rund um den Zustand des Seefeldschulhauses und die Kündigung der Mittelstufenlehrerin aufzuarbeiten (wir berichteten). «Gerade die Schulleitung hat ganz klar Nachholbedarf in Sachen Kommunikation, will sie ihre Glaubwürdigkeit nicht ganz verlieren», meinte denn auch ein anderer Vater.

Andere Wahrnehmungen

Allgemein fiel am Montagabend in der Aula der Eigerturnhalle auf, dass die Auffassungen, was wann und wie geschehen war und vor allem, wie dieses empfunden wurde, zum Teil stark auseinander gingen. So hatte die betroffene Lehrerin gegenüber der Schulkommission ausgesagt, dass sie sich im zwischenmenschlichen Bereich nicht immer verstanden gefühlt habe und dass ihr stetes Nachfragen um Verbesserungen von der Schulleitung nicht erwünscht gewesen sei, «da in den nächsten Jahren im Seefeldschulhaus sowieso nichts gemacht würde». Sie habe zudem einen Verweis seitens der Stadt erhalten, weil sie fehlendes Mobiliar in Eigenregie beschafft habe. Auch Eltern bestätigen, dass sie mangelnde Wertschätzung gegenüber der sehr initiativen Lehrkraft verspürt hätten.

Die Schulleitung ihrerseits hat die erwähnten Differenzen so nicht wahrgenommen. Ein Grund mag sein, dass Regine Gfeller während zweier Jahre allein für ein 150-Prozent-Pensum verantwortlich war, während der bereits pensionierte Co-Schulleiter Ignaz Schmucki als Delegierter der Schule die Sanierung des Pestalozzi-Schulhaus begleitete. Eine Lösung, die auch Schulkommissionspräsident Mark van Wijk im Nachhinein als unglücklich bezeichnete.

Seitenhieb Richtung Stadt

Van Wijk, der den Anlass moderierte, konnte sich aber auch nicht einen Seitenhieb Richtung Stadt verkneifen, da der geplante Umzug der Seefeldschule in die Baracke an der Schubertstrasse vom einen Amt der Stadt als «geheim» deklariert worden war, während ein anderes dieses offen kommunizierte: «Es kann nicht sein, dass die Kommunikationshaltung in der gleichen Stadt so unterschiedlich ist», meinte er. Gleichzeitig versprach der den Eltern eine bessere Information im Hinblick auf die Umsetzung des Lehrplans 21 und die Prüfung, ob allenfalls die 5.- und 6.-Klässler aus dem Seefeldschulhaus künftig die Schule Pestalozzi besuchen könnten.

Bericht vor den Ferien

Der Schulkommissionspräsident wird nun in den nächsten Wochen einen Bericht zu den Untersuchungen verfassen, welchen er noch vor den Sommerferien den Eltern versenden will. Ziel sei es, die gewonnenen Erkenntnisse rasch umzusetzen: «Ich werde dazu wohl noch einmal das Gespräch mit der Lehrkraft suchen, um einige Widersprüche zu klären», meinte er abschliessend.

(Thuner Tagblatt)