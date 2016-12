Silvesterfeier auf dem Thuner Rathausplatz

Thun Leute in Militäruniform waren am Freitag auf und über dem Thuner Stadtgebiet allgegenwärtig. Sei es auf dem Rathausplatz oder eben in der Luft über dem Waffenplatz. An der Offensive der Armee trat auch die Patrouille Suisse auf. Mehr...

Von Stefan Kammermann 22.10.2016