Spiegelbilder in Kunst und Medizin: «Mirror Images» kommt nach Thun

Kunstschaffende und Neurowissenschaftler erkunden, wie wir unseren Körper im Raum wahrnehmen. Besucher sind zudem eingeladen, einzelne Objekte wie Spiegelkasten, Umkehrbrille und Gummihand-Illusion selber auszuprobieren.

Das Zusammenspiel von Kunst und Medizin kommt nicht von ungefähr, wie die Museumsverantwortlichen am Donnerstag erklärten. Schon im Mittelalter machten Künstler die Entdeckungen der Medizin für ihre Zwecke nutzbar, zum Beispiel Leonardo da Vinci.

Umgekehrt spielen Spiegel nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Medizin eine wichtige Rolle. Die Spiegelung wird unter anderem zu therapeutischen Zwecken eingesetzt. Amputierte etwa können von Phantomschmerzen geheilt werden, indem ein gesunder Körperteil gespiegelt und an die Stelle des fehlenden Gliedes projiziert wird.

Auch die Künstlerin DER Sabina hat sich mit Hilfe der Selbstspiegelung heilen können, indem sie sich während ihren Panikattacken selbst fotografiert hat. Das half ihr, sich ihrem eigenen Erscheinungsbild bewusst zu werden und Kontrolle darüber zu gewinnen.

Einen anderen Ansatz der Spiegelung wählt die Künstlerin Marta Dell'Angelo in ihrer Videoinstallation. Sie suchte paarweise Menschen, die sich physisch ähnelten und filmte sie dabei, wie sie bei ihrem Zusammentreffen versuchen, nicht zu lachen.

Installation vor dem Thunerhof

Der Thuner Künstler Paul Le Grand setzt sich seit über 30 Jahren mit Reflexionen, Spiegelbildern und Wahrnehmung auseinander. Für die Ausstellung im Kunstmuseum hat er eine ortsspezifische Installation mit Spiegeln vor dem Thunerhof erschaffen. Die Arbeit besteht aus drei mit Spiegelglas besetzten Doppelstelen, wobei die jewieligen Spieglpaare mit einem kleinen Abstand voneinander getrennt stehen.

Während die Stelenstreifen aufgrund ihrer reflektierenden Oberfläche eins mit ihrer Umgebung werden, irritieren sie durch die Verzerrung all diejenigen, die ihnen näher treten.

Die Ausstellung «Mirror Images» wurde erstmals im Herbst 2016 in Berlin gezeigt. In Thun ist sie vom 11. Februar bis 30. April zu sehen. (flo/sda)