Stadt schreibt Förderpreis und Atelierstipendium aus

Die Stadt Thun verfügt in der Kultur über verschiedene Fördermittel. Nebst jährlichen Subventionen oder der projektbezogenen Unterstützung vergibt die Kulturabteilung auch Preise und Stipendien. Aktuell schreibt sie den Kulturförderpreis 2017 sowie ein Stipendium für ein Künstleratelier in Genua 2018 aus, wie die Stadt gestern mitgeteilt hat.Der mit 10 000 Franken dotierte Thuner Kulturförderpreis wird jährlich vom Gemeindeverband Thuner Amtsanzeiger gestiftet.

«Die Preissumme soll explizit für eine Aus- oder Weiterbildung, ein Berufspraktikum, einen Studienaufenthalt im Ausland oder für die Produktion eines Albums eingesetzt werden», heisst es in der Medienmitteilung. Für den Preis können sich Künstlerinnen und Künstler aller Sparten bewerben. «Sie müssen unter 40 sein und in Thun oder in einer Gemeinde des Gemeindeverbandes Kulturförderung Region Thun aufgewachsen oder dort seit mindestens zwei Jahren wohnhaft sein», schreibt die Stadt weiter. Über die Eingaben befindet dann eine von der Kulturkommission eingesetzte Jury unter dem Vorsitz von Roman Gimmel, dem Vorsteher der Direktion Bildung Sport Kultur.

Drei Monate in Genua

Seit dem Jahr 2011 betreibt die Städtekonferenz Kultur (SKK) eine Künstlerresidenz in Genua. Als Mitglied der SKK kann die Stadt Thun das Atelierstipendium für die Zeit vom 2. März bis 30. Mai 2018 für Kulturschaffende, -vermittelnde oder Kunstkritiker und -kritikerinnen ausschreiben. Auch hier müssen die Bewerber aus der Region Thun stammen oder einen engen Bezug zu Thun aufzeigen können. «Das Stipendium umfasst einen kostenlosen dreimonatigen Atelieraufenthalt sowie einen monatlichen Beitrag an die Lebenshaltungskosten», hält die Stadt fest. Die Eingaben beurteilt die Kulturkommission der Stadt Thun.

Anmeldungen bis 1. Mai

Die Bewerbungen für den Förderpreis und für das Atelierstipendium sind bis spätestens 1. Mai per Mail bei der Kulturabteilung der Stadt Thun einzureichen an jan.miluska@thun.ch.



Weitere Informationen online unter thun.ch/foerderpreis,

