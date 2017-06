Stadt will Schul-Baracke im Seefeld abreissen

Die Schule im Thuner Seefeldquartier ist seit mehr als 20 Jahren in einer mittlerweile desolaten Baracke untergebracht. Ein Schadstoff-Gutachten ergab zwar keine Gesundheitsgefährdung durch Schimmel oder Asbest. Dennoch will die Stadt die Baracke nun durch einen Neubau ersetzen.

Eltern und Lehrkräfte hatten jüngst Alarm geschlagen, weil sie befürchteten, dass Schimmel und Asbestfasern die Gesundheit von Schülern und Lehrern schädigen könnten.

Auch sonst ist die Baracke an der Äusseren Ringstrasse keine Augenweide mehr. Die Aussenverkleidung blättert ab, Fenster sind undicht, die Sperrholztüren abgewittert. Im Innern der Baracke ist es düster. Lehrer und Schüler müssen sich eine einzige Toilette teilen.

Kein Schimmel

Bezüglich der Schadstoffe gibt ein Gutachten nun immerhin Entwarnung. In den Räumen wurden keine lungengängigen Asbestfasern festgestellt. Auch oberflächlichen Schimmbelbefall fanden die Experten nicht. Der muffige Geruch lasse aber darauf schliessen, dass in der Substanz des Gebäudes seit Jahren ein Abbauprozess im Gang sei. Dessen Gase seien zwar nicht gefährlich, röchen aber unangenehm.

Auch wenn keine Gesundheitsgefährdung bestehe, bleibe dennoch keine andere Möglichkeit als die Baracke abzureissen und durch einen Neubau zu ersetzen.

Eigentlich hatte die Stadt bereits seit geraumer Zeit ein Auge auf ein benachbartes Schulhaus geworfen, das dem Kanton gehört. Das dort untergebrachte Gymnasium soll mit einen anderen zusammengeschlossen werden, so dass das Schulgebäude frei würde. Doch der Entscheid des Kantons ist noch nicht reif.

Neuer Kindergarten geplant

Die Stadt Thun will nun nicht mehr auf den Auszug des Gymnasiums warten und stattdessen an der Äusseren Ringstrasse einen neuen Doppelkindergarten bauen. Das Gebäude wird in definitiver Bauweise erstellt, es gibt also kein Provisorium mehr, das dann 20 Jahre lang zum «Providurium» wird.

An der Schubertstrasse 10 sollen neu Container für die beiden Primarschulklassen bereit gestellt werden. Das alles schliesse eine allfällige spätere Übernahme des Gymnasiumsgebäudes beziehungsweise den Neubau eines Schulhauses an der Schubertstrasse nicht aus.

Bereits Anfang Juli will die Stadt die Abbruchbewilligung für die alte Baracke beantragen. Bis der neue Kindergarten und die neuen Schulcontainer stehen, müssen die Kinder mit Übergangslösungen an anderen Standorten leben. (nik/sda)