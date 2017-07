Stars aus nah und fern am Thunfest

Für das Thunfest, das vom 11. bis 13. August in der Thuner Innenstadt über die Bühnen, die Plätze und durch die Gassen geht, konnte der Verein Thunfest wieder ein breites Musikprogramm für jeden Geschmack gestalten, wie die Veranstalter mitteilen.

Am Freitag, 11. August, treten in der Konzertzone Rathaus unter anderem Anna Rossinelli & Band und Love­bugs auf sowie als einheimisches i-Tüpfelchen The Souls. Auch die Konzertzone beim Waisenhausplatz steht ganz im Zeichen regionaler Bands: The Rooftop Sailors, Infinite Hills, The Two Romans und Friskit bringen die Bühne zum Beben.

Am Samstag startet die Konzertreihe auf dem Rathausplatz bereits um 10.30 Uhr mit Jazzselection und ihrem hochkarätigen Gast Tommie Harris aus den USA. Am Nachmittag laden Roland Schwab & Myriam Poffet Kinder ebenso wie Erwachsene zum Mitsingen ein und die Bars und Beizli zum gemütlichen Beisammensein.

Ritschi und Sandee

Am Samstagabend geben sich auf dem Rathausplatz erstklassige Bands wie Ritschi, Sandee und Kunz das Mikrofon in die Hand; zudem kehrt der Thuner Sänger und Songwriter Schibä (Aextra) mit den Funpunkern von QL in seine Heimatstadt zurück.

Auf dem Waisenhausplatz spielen Pedestrians, Baba Shrimps und Kaiser & Dimitri, während im Bälliz auch heuer die Steffisburger Musikschule Unisono zusammen mit Bearbeat wieder eine eigene Bühne präsentiert mit Bands wie Every Night, Tom Lee & Friends, Sweetwood und der eigens für das Thunfest formierten Combo Grollace & Vomit.

Action in der Familienzone

In der Energie-Thun-Familienzone auf dem Aarefeldplatz können sich Gross und Klein und Alt und Jung am Freitag und Samstag auf dem Pumptrack oder am Kletterturm versuchen. Daneben gibt es laut den Veranstaltern ein breites Programm mit Aktivitäten und Unterhaltung.

Fokus auf die Region

Nicht nur musikalisch setzten die Veranstalter auf einheimisches Schaffen: Auch bei den Bar- und Foodständen sei dem OK wichtig, dass primär Thuner Gastronomiebetriebe auftreten, heisst es in der Mitteilung. «Dieses Konzept scheint erfolgreich zu sein, so sind die Standplätze bereits seit Wochen alle vergeben.»

Demnächst startet auch der Vorverkauf der Thunfest-Plaketten zum Preis von 8 Franken ­sowie der Konzertbändel zu 20 Franken für einen respektive 30 Franken für zwei Tage.

Detailprogramm, Infos zum Vorverkauf: www.thunfest.ch. (pd/maz)