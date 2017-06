Stars geben sich die Klinke in die Hand

Nach einem Jahr Unterbruch sind die Bachwochen wieder zurück. Im Hintergrund ziehen neu der Steffisburger Cembalist Vital Julian Frey als Intendant und die Thuner Flötistin Carmen Hess als Geschäftsführerin die Fäden: «Ich möchte aus der Konzertreihe vermehrt einen kulturellen Event machen», sagt dazu der umtriebige Steffisburger.

«Dazu gehört beispielsweise, dass wir zu den Konzerten ein Menü in einem nah gelegenen Restaurant oder im Fall des jazzigen Konzerts zusammen mit van der ­Heijden Spirituosen ein Whisky-Tasting anbieten.»

Seit der Übernahme der Intendanz hat Vital Julian Frey auch den Klub der Bachfriends Thun ins Leben gerufen: «Das sind Menschen, die uns privat oder geschäftlich mit einem Beitrag unterstützen und dafür Gegenleistungen erhalten». Dazu ge­höre beispielsweise eine Ticket-Ermässigung oder aber auch ein Meet-and-Greet mit den auftretenden Musikern, zu welchen viele Klassikstars gehören.

Zweimal Paul-Klee-Ensemble

Den Anfang macht denn auch gleich eine preisgekrönte Sän­gerin: Im Eröffnungskonzert vom Sonntag, 13. August, in der Stadt­kirche präsentieren das Ensemble Arcangelo und die Sopranistin Lydia Teuscher, die aus Freiburg im Breisgau stammt, Arien und Lieder von Bach und Georg Friedrich Händel.

Für das junge Publikum bietet in diesem Jahr das Ensemble Paul Klee aus Bern am Samstag, 19. August, ein Programm, das von Fantasy und Verfolgungsjagden geprägt ist. Ausgerichtet ist das moderierte Konzert in der Stadtkirche insbesondere auf Kin­der von 4 bis 11 Jahren und ihre Familien.

Das mit dem Anerkennungspreis des Kantons Bern 2013 ausgezeichnete Ensemble Paul Klee ist auch im Konzert «Bach-Spiegelungen» am 19. August zu hören. Dem bekannten 5. Brandenburgischen Konzert von Bach werden dabei unter anderem Werke von John Zorn und Arvo Pärt gegenübergestellt.

Nach Venedig entführen das Publikum schliesslich der deutsche Ausnahmeoboist und Ber­liner Philharmoniker Albrecht Mayer sowie der Intendant Vital Julian Frey selber am Cembalo. Kompositionen von Antonio Vivaldi und Benedetto Marcello treffen am 20. August in der Stadtkirche auf Werke, die Bach von diesen beiden Autoren kopiert und umgearbeitete hatte. Was in heutigen Zeiten wohl ein Gerichtsverfahren wegen Ideenklau nach sich ziehen würde, bedeutete damals das Gegenteil: Es galt als Ehre, kopiert zu werden.

Grosvenor – ein Star am Piano

Der junge britische Pianist Benjamin Grosvenor begeistert weltweit durch sein überlegtes und technisch ausgereiftes Spiel. In Thun präsentiert er am 26. August in der Konzepthalle 6 unter anderem eines der anspruchsvollsten Stücke der Musikgeschichte: Maurice Ravels «Gaspard de la nuit», drei fantastische Tondichtungen nach einer lite­rarischen Vorlage von Aloysius Bertrand.

Weiter auf dem Programm stehen zwei Sonaten von Wolfgang Amadeus Mozart und Alexander Skrjabin sowie eines von Bachs bekanntesten Klavierwerken, die Französische Suite Nr. 5.

Gleich ein doppeltes Vergnügen bietet das Konzert des pro­fessionellen Vokalensembles Corund am 27. August in der Kirche Amsoldingen, das von Stephen Smith geleitet wird. Während ein erster Konzertteil dem 450. Geburtstag des Komponisten Claudio Monteverdi (1567–1643) gewidmet ist und dessen «Missa in illo tempore» und ein Magnificat zu Gehör bringt, erklingen nach einem Apéro riche Motetten von Bach.^

Der Name des in Luzern ansässigen Ensembles ist dabei Programm: Er verweist auf die Reinheit und Brillanz des edlen Rubins.

Johann Sebastian Bachs berühmte Cellosuiten stehen im Zentrum des Programms am 3. September in der Stadtkirche, das durch den britischen Star­cellisten Steven Isserlis bestritten wird. Er stellt den Suiten, die er als Ausdruck von Bachs Spiritualität ansieht, einige Minia­turen von György Kurtág gegenüber.

Weltliche Geburtstagsgrüsse und Leidzirkulare des ungarischen Komponisten treffen so auf stilisierte barocke Tanzmusik, die vielleicht mehr geistliche Inhalte anklingen lässt, als es beim ersten Hinhören zu vermuten wäre.

Auch swingende Töne

Swinging Bach verspricht das Jazztrio Kordes-Tetzlaff-Godejohann am 8. September im Schadausaal. In der Besetzung mit Klavier, Kontrabass und Schlagzeug spüren die aus Bielefeld stammenden Jazzmusiker mit eigenen Bearbeitungen und Arrangements von Jacques Loussier und Oscar Petersen dem Groove von Bachs Musik nach.

Eines der bekanntesten Werke Bachs bildet schliesslich am 10. September den Abschluss der Bachwochen 2017: die Johannespassion mit ihrer eindrücklichen Schilderung des Leidens und Sterbens Christi. Interpretiert wird dieses Meisterwerk in ganz besonderer Form: Das Vokalensemble Solomon’s Knot aus London singt in solistischer Besetzung und wird dabei vom Berner Orchester für alte Musik Les Passions de l’Ame begleitet.

Ticketvorverkauf: www.ticke­tino.com, über die Telefonnummer 0900 441 441, in den Filialen der Schweizerischen Post und in sämtlichen BLS-Reisezentren. Weitere Informationen, auch zu den Bachfriends, unter www.bachwochen.ch. (don/pd)